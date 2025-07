Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fusione Arap-CSI: le Commissioni Agricoltura e Bilancio approvano il progetto di legge

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– E’ pronto per l’esame del Consiglio regionale il progetto di legge che dispone l’avvio del piano di fusione tra l’Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara – Chieti (CSI). La proposta, questo pomeriggio, ha ricevuto il parere favorevole della maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Silvio Paolucci ed Enio Pavone, ed il parere contrario del Movimento 5 Stelle e del gruppo Abruzzo Insieme – Spettava alle due Commissioni consiliari “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” e “Bilancio, Affari generali e istituzionali”, riunite oggi in seduta congiunta e straordinaria, dare l’ultimo visto per passare all’Aula l’esame del provvedimento – aggiunge testualmente l’articolo online. I sedici articoli della proposta normativa sono stati emendati e aggiornati – Al tavolo dei Commissari è intervenuto l’assessore alle attività produttive, Tiziana Magnacca, direttamente coinvolta nella fase attuativa della norma – si apprende dal portale web ufficiale. I lavori sono poi proseguiti in terza commissione per il provvedimento amministrativo, di iniziativa della Giunta regionale, che intende prorogare di due anni la validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale, in scadenza il 29 settembre 2025. L’atto ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza, quello contrario del Movimento 5 Stelle e l’astensione del resto dell’opposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il documento sarà inserito all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare – si apprende dalla nota stampa.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it