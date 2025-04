Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fusione Arap e Csi: chiuse le audizioni del progetto legge nelle Commissioni

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– L’Aquila – La Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, guidata da Vincenzo D’Incecco, si è riunita questa mattina in seduta straordinaria e congiunta con la Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”, presieduta da Nicola Campitelli, che ha coordinato i lavori, per ultimare le audizioni sul progetto di legge di iniziativa di Giunta regionale che riorganizzerà le aree industriali – Si tratta, in particolare, della proposta di fusione tra l’Azienda regionale delle aree produttive, Arap, ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara-Chieti, Csi – Il nuovo soggetto si chiamerà Aruap e diventerà l’unico gestore delle attività produttive – I Presidenti, a fine seduta, hanno fissato per martedì 6 maggio, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa mattina sono stati ascoltati il revisore unico del Consorzio, Luca Saraceni, che ha portato il proprio contributo alla proposta in discussione – si apprende dalla nota stampa. E’ poi intervenuto Alfiero Di Giammartino, segretario generale Uil-Funzione pubblica; Rocco Finocchio, segretario della Commissione regionale ABI Abruzzo e Gianluca Ravasini, per Confindustria Abruzzo, responsabile delle aree di Vasto e Val di Sangro, insieme al collega Andrea Galeota, che ha rappresentato le difficoltà che vivono le imprese associate – A fine lavori in seduta congiunta, la Prima Commissione ha espresso il parere finanziario favorevole sul pdl, “Istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo”, in quanto è previsto un sostegno di 5mila euro l’anno, a decorrere dal 2025. La maggioranza, ha espresso parere favorevole – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it