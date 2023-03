Consiglio regionale, domani seduta straordinaria

- Advertisement -

– Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi in seduta straordinaria domani, giovedì 2 marzo, alle ore 10, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. Un unico punto all’ordine del giorno: Emergenza economica e sociale determinata in Regione Abruzzo dalla cancellazione della cedibilità dei crediti fiscali ad opera del decreto legge del 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

