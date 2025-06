Consiglio regionale fissato il 19 giugno. Aula al voto sul suicidio medicalmente assistito

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– L’Aquila – La prossima seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocata per giovedì 19 giugno, alle ore 15.30, nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. All’esame dell’Assemblea la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri, Sospiri e Di Matteo, “Disposizioni di modifica di leggi regionali e di carattere urgente”, che interessa materie di competenza regionale, quali politiche sociali, cultura, strutture sportive, servizi aeroportuali e gestione del territorio – L’assise proseguirà i lavori con il progetto di legge, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito (…)”. La proposta di iniziativa popolare è stata iscritta all’ordine del giorno con “procedura d’urgenza”, secondo quanto previsto dalla legge regionale che detta, per la Regione Abruzzo, le regole sul referendum abrogativo, consultivo e l’iniziativa legislativa – si legge sul sito web ufficiale. Il testo, infatti, era arrivato in Consiglio, per la prima volta, il 26 giugno 2024, ma in quell’occasione non si arrivò al voto – recita il testo pubblicato online. Da quella data sono scattati i 12 mesi concessi dalla normativa regionale per la pronuncia definitiva dell’Aula sul progetto di legge – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it