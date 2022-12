Consiglio regionale: i lavori della prima parte

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Nella prima parte dei lavori odierni del Consiglio regionale sono stati discussi i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Pietrucci recante: Programmazione, realizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione Abruzzo con riferimento alla sede unica a Pescara; interpellanza a firma del consigliere Smargiassi recante: Pratiche rinnovo patenti auto; interpellanza d’iniziativa del consigliere Paolucci recante: Ritardi sulla progettazione per la rete irrigua a pressione dell’intera Piana del Fucino; interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante: Incarichi di posizione organizzativa amministrativa Asl Pescara; interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: Interruzione volontaria di gravidanza in Regione Abruzzo; interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante: Realizzazione di un Biodigestore a Piano di Sacco di Città Sant’Angelo; interpellanza d’iniziativa del consigliere Pepe recante: Destinazione della struttura di Bivio Bellocchio a Giulianova a Centro di riferimento regionale per i malati di Alzheimer; interpellanza d’iniziativa del consigliere Stella recante: Chiarimenti in merito ai ritardi della bonifica della ex discarica Villa Carmine di Montesilvano – L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità il progetto di legge “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”. Il testo mira a promuovere azioni volte alla tutela delle condizioni di vita degli animali di affezione, la protezione degli stessi e l’educazione al loro rispetto; si intende pertanto sostenere politiche di compartecipazione alle spese sanitarie veterinarie per i proprietari in situazioni di indigenza o di criticità legata a condizioni di disabilità certificata, oppure formati in maniera prevalente da componenti con età superiore ai 65 anni – aggiunge la nota pubblicata. E’ prevista inoltre l’istituzione del Garante degli animali quale figura a garanzia delle azioni di tutela e salvaguardia degli animali d’affezione –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it