Consiglio regionale, i lavori odierni (2)

– Pescara, 28 febbraio – Nel corso dei lavori odierni, il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara)”. Sono stati nominati i 3 componenti del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Sirente-Velino: Francesco Benedetti, Antonio Di Bartolomeo e Sarah Salem. Voto unanime per il progetto di legge “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo” che intende mettere in atto specifici interventi finalizzati a garantire ai soggetti più vulnerabili della società il pieno godimento dei diritti alle prestazioni socio sanitarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Approvati anche i provvedimenti amministrativi riguardanti le “Linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2023-2025. Approvazione Piano Strategico del Turismo 2023-2025”, il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, nel territorio del Comune di Atri (TE) e la ridefinizione degli assetti territoriali degli ambiti distrettuali sociali n.8 “Chieti”, n. 13 “Marrucino”, n. 20 “Teramo” e n. 24 “Gran Sasso – Laga” per la gestione dei piani distrettuali sociali 2023-205. Voto unanime sul progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n.28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). Il testo mira a garantire la coerenza tra la Legge regionale e il relativo regolamento attuativo – recita il testo pubblicato online. La seduta si è chiusa con l’approvazione a maggioranza del Pdl “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983, n. 18 e 15 ottobre 2012, n. 49 e ulteriori disposizioni”. La legge intende promuovere, nell’ambito delle politiche di contenimento del consumo di suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio, misure tese al miglioramento della qualità della vita delle persone e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale, con particolare attenzione alla valorizzazione e alla tutela dei terreni agricoli, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione dei suoli, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree soggette a rischi territoriali – precisa il comunicato. Rinviati alla prossima Seduta al designazione dei componenti Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e la risoluzione sulle criticità dell’UOC Medicina legale dell’ospedale Santo Spirito di Pescara – viene evidenziato sul sito web.

