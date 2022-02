Consiglio regionale, i lavori odierni

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Nel corso dei lavori di questa mattina sono stati discussi i seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Smargiassi, “Chiusura residenza per anziani Santa Maria del Monte’”; interpellanza del consigliere Stella, “Sgombero palazzina Ater di Ortona e gestione del patrimonio immobiliare dell’Ater di Chieti”; interpellanza del consigliere Pepe, “Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA): Organizzazione dell’ufficio di esercizio dell’area produttiva di Teramo/Giulianova – Chiarimenti circa l’ordine di servizio n. 587/2021 del 3.12.2021 avente ad oggetto ‘Trasferimento per esigenze di servizio’”; interpellanza del consigliere Paolucci, “Fusione per incorporazione delle Società FIRA S.p.A. e Abruzzo Sviluppo S.p.A”.; interpellanza del consigliere Blasioli, “Stato dei rimborsi alle associazioni di protezione civile impegnate nella pandemia”; interpellanza del consigliere Pettinari, “Trasferimento nella nuova sede del Distretto Sanitario di Base di Via Rieti a Pescara e modalità di utilizzo, da parte della ASL di Pescara, dei fondi nazionali destinati alla lotta al Covid-19”; interpellanza del consigliere Taglieri, “Criticità nella gestione del personale di TUA S.p.A.”. L’Assemblea legislativa regionale ha poi approvato all’unanimità il progetto di legge “Interventi a favore del mototurismo” al fine della valorizzazione del territorio e la promozione di un qualificato turismo attivo e sostenibile anche attraverso il sostegno e lo sviluppo del proprio patrimonio escursionistico al fine di attrezzare itinerari o di crearne di nuovi. il Consiglio regionale ha approvato con 18 voti favorevoli, e 11 astenuti, il Piano Sociale Regionale 2022-2024. Attraverso il Piano Sociale, la Regione Abruzzo si propone di realizzare una pianificazione per il benessere diffuso delle comunità locali; costruire una co-programmazione con il territorio in grado di leggere le trasformazioni sociali che interessano le aree urbane e quelle interne della regione; valorizzare i saperi comuni ponendo attenzioni alle interazioni e alle relazioni tra attori istituzionali, professionali, del terzo settore e dei cittadini; considerare i servizi sociali come luoghi dei bisogni a cui rispondere in modo integrato per la complessità che esprimono – Il Piano Sociale si pone come strumento di promozione per una programmazione strategica e integrata, in cui vengono gestite e messe a sistema le varie risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali, fornendo indirizzi e stimoli, favorendo forme di coordinamento del sistema dei servizi e delle politiche sociali, socio-sanitarie, lavorative, dell’istruzione, abitative, welfare aziendale e della filantropia – viene evidenziato sul sito web. A oggi le risorse a disposizione, comprese quelle previste dal PNRR, ammontano a oltre 425 milioni con la spesa pro capite che viene incrementata da 60 a 86 euro – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente è stata approvata all’unanimità la mozione che chiede un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico a tutela dell’emittenza televisiva locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (red)

