Consiglio regionale: i lavori. Seduta aggiornata al 26 maggio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:12 maggio 2026 – 18:06– L’Aquila, 12 maggio – La seduta del Consiglio regionale di questo pomeriggio si è chiusa anticipatamente, dopo aver svolto la maggior parte dei punti all’ordine del giorno – recita il testo pubblicato online. Un rinvio dei lavori dovuto alla mancanza del numero legale: oltre ad alcune assenze giustificate tra le file della maggioranza, le opposizioni hanno abbandonato l’Aula in dissenso alla richiesta di proroga della durata della Commissione speciale per l’attuazione e le modifiche dello Statuto, per le modifiche alla legge elettorale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La seduta si era aperta con la notizia, annunciata dal presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, della scomparsa della madre del consigliere Francesco Prospero, a cui è seguito il cordoglio unanime dell’Aula – si apprende dal portale web ufficiale. L’Assemblea, prima del rinvio, ha approvato all’unanimità il provvedimento amministrativo sulla variante al Piano Regionale Paesistico proposta dal Comune di Scoppito (AQ): l’atto aveva già ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza territorialmente competente – È stata invece rinviata alla prossima seduta l’approvazione del Rendiconto della gestione 2025 del Consiglio regionale, al fine di consentire agli Uffici dell’Ente di attuare le misure correttive suggerite dal Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo – Rinviata anche l’elezione del Garante regionale per i diritti degli animali.I lavori si sono aperti con la discussione delle seguenti interpellanze: focus sulla nuova disciplina di gestione del personale nella ASL 02”, presentata dal consigliere Francesco Taglieri (M5S), e sulle criticità legate all’interruzione prolungata della viabilità di accesso al comprensorio sciistico della Maielletta, sollevate dal consigliere Antonio Di Marco (PD). L’Assemblea ha esaminato, inoltre, lo stato di attuazione della risoluzione relativa all’estensione delle agevolazioni di viaggio sui mezzi TUA per il personale dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, su istanza del consigliere Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme). Il consigliere Antonio Blasioli (PD), ha chiesto un confronto alla Giunta regionale sullo stato degli interventi finanziati con fondi PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare)/PNRR per analizzare il rischio di perdita delle risorse assegnate alla Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rinviata l’interpellanza dei consiglieri Paolucci e Di Marco (PD) sull’attuazione della legge regionale n. 25/2025 riguardo alla fusione tra ARAP e Consorzio industriale Chieti-Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. La prossima seduta del Consiglio, come condiviso dalla Conferenza dei Capigruppo, si terrà martedì 26 maggio – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it