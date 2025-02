Consiglio Regionale, il comunicato. L Foundry, Alessandrini: la proprietà mostri stessa disponibilità dei lavoratori

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “I lavoratori e le lavoratrici della LFoundry di Avezzano non sono numeri ma padri e madri di famiglia, giovani che vogliono costruirsi un futuro, uomini e donne che lavorano onestamente: l’azienda deve fare immediatamente chiarezza sul loro futuro, basta incertezze e si rispetti la dignità di chi lavora”. A dichiararlo sono i rappresentanti del Movimento 5 stelle che domani saranno al fianco degli operai dello stabilimento marsicano della LFoundry con la Consigliera regionale Erika Alessandrini, la senatrice Gabriella di Girolamo e gli attivisti del Gruppo Territoriale del M5S “Avezzano-Marsica – viene evidenziato sul sito web. “I lavoratori e le lavoratrici della LFoundry – dichiara Alessandrini – hanno dato prova di grande disponibilità e serietà accettando i sacrifici imposti dal Contratto di solidarietà per i prossimi due anni, con l’obiettivo di aiutare l’impresa a superare un momento di difficoltà e di programmare un rilancio dello stabilimento di Avezzano – La proprietà deve dimostrare la stessa disponibilità dando ascolto e seguito alle legittime richieste delle organizzazioni sindacali – precisa il comunicato. Un esempio per tutti: non si possono imporre pause contingentate e vessatorie a uomini e donne che lavorano otto ore in una camera sterile, indossando uno scafandro che limita traspirazione, respiro e movimenti – precisa la nota online. È un passo indietro sulla dignità della persona e del lavoratore che non possiamo accettare”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it