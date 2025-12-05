- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Dicembre 5, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, il comunicato. La biblioteca del Consiglio presenta il libro di...
Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. La biblioteca del Consiglio presenta il libro di Angelo Piero Cappello, “Il Santo e il Poeta”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:05 dicembre 2025 – 16:36- L’Aquila – Una ‘guida panoramica’ sulle influenze del Santo di Assisi sul Poeta di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Con queste parole, l’autore Angelo Piero Cappello, avvisa i lettori del volume “Il Santo e il Poeta – viene evidenziato sul sito web. Mito e rito di Francesco in Gabriele d’Annunzio”, non è un saggio critico, assicura – si apprende dal portale web ufficiale. Il libro sarà presentato mercoledì 10 dicembre, alle ore 17, nella Sala della vetrata di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’evento è organizzato dalla Biblioteca del Consiglio regionale dell’Abruzzo “Giuseppe Bolino” e promosso dalla Presidenza del Consiglio – riporta testualmente l’articolo online. L’opera, pubblicata da Ianieri edizioni, contiene un intermezzo critico di Pietro Gibellini – precisa la nota online. L’autore, Angelo Piero Cappello, dialogherà con il poeta Davide Rondoni, già presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026). Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, porterà i saluti istituzionali e con lui l’assessore regionale all’Istruzione e alla Cultura, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. Il volume mostra come motivi, simboli e suggestioni francescane attraversino l’immaginario dannunziano, trasformando il mito letterario in rito esistenziale e vuole essere spunto di ricerca su una delle figure più importanti e centrali della letteratura italiana del Novecento – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it