Consiglio Regionale, il comunicato. La biblioteca del Consiglio presenta il libro di Angelo Piero Cappello, “Il Santo e il Poeta”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:05 dicembre 2025 – 16:36- L’Aquila – Una ‘guida panoramica’ sulle influenze del Santo di Assisi sul Poeta di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Con queste parole, l’autore Angelo Piero Cappello, avvisa i lettori del volume “Il Santo e il Poeta – viene evidenziato sul sito web. Mito e rito di Francesco in Gabriele d’Annunzio”, non è un saggio critico, assicura – si apprende dal portale web ufficiale. Il libro sarà presentato mercoledì 10 dicembre, alle ore 17, nella Sala della vetrata di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila – viene evidenziato sul sito web. L’evento è organizzato dalla Biblioteca del Consiglio regionale dell’Abruzzo “Giuseppe Bolino” e promosso dalla Presidenza del Consiglio – riporta testualmente l’articolo online. L’opera, pubblicata da Ianieri edizioni, contiene un intermezzo critico di Pietro Gibellini – precisa la nota online. L’autore, Angelo Piero Cappello, dialogherà con il poeta Davide Rondoni, già presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026). Il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, porterà i saluti istituzionali e con lui l’assessore regionale all’Istruzione e alla Cultura, Roberto Santangelo – riporta testualmente l’articolo online. Il volume mostra come motivi, simboli e suggestioni francescane attraversino l’immaginario dannunziano, trasformando il mito letterario in rito esistenziale e vuole essere spunto di ricerca su una delle figure più importanti e centrali della letteratura italiana del Novecento – recita il testo pubblicato online.

