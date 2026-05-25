Consiglio Regionale, il comunicato. La Commissione Pari Opportunità a Martinsicuro per il convegno, “Si vuol dire Si?”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 maggio 2026 – 09:07- La Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo (CPO) ha partecipato lo scorso venerdì 22 maggio, al convegno dal titolo, “Sì vuol dire Sì? Consenso, dissenso e violenza sessuale”, organizzato a Martinsicuro (TE) dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Teramo con il patrocinio del Comune di Martinsicuro e della Commissione Pari Opportunità comunale – In rappresentanza della CPO Regione Abruzzo è intervenuta la componente Sabrina Prioli, portando i saluti della presidente Rosa Pestilli — assente per motivi istituzionali — e della Commissione regionale, oltre a una riflessione sul lavoro che la rete territoriale continua a costruire nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere – Prioli è intervenuta sul tema delle reazioni traumatiche alla violenza, “ancora troppo spesso poco comprese o fraintese anche nei percorsi giudiziari”, scrive la CPO. Nel suo intervento ha parlato delle diverse risposte neurobiologiche al trauma: freezing (congelamento), fuga, attacco, afflosciamento, compiacenza, dissociazione, sottolineando come queste non siano scelte razionali ma meccanismi automatici di sopravvivenza – viene evidenziato sul sito web. Un passaggio importante per ribadire che il trauma può alterare la capacità di reagire, opporsi o verbalizzare il dissenso, e che l’assenza di resistenza non equivale mai a consenso – L’incontro ha inoltre evidenziato la ferma volontà delle istituzioni di tradurre queste evidenze scientifiche e giuridiche in strumenti operativi, confermando l’impegno per l’attivazione di un prossimo Tavolo Tecnico permanente dedicato all’approfondimento di queste complessità e alla tutela delle vittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A nome proprio e dell’intera CPO della Regione Abruzzo, la dottoressa Prioli ha espresso la più profonda gratitudine per l’accoglienza e per l’eccellente livello del dibattito, rivolgendo un ringraziamento particolare per l’impegno profuso sul territorio all’avv. Isabel Marchegiani, presidente della CPO del Comune di Martinsicuro, e all’avv. Diana Giuliani, presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Teramo – “La gratitudine della CPO regionale – si legge in una nota della Commissione – si estende a tutte le autorità e ai relatori illustri che hanno animato l’incontro apportando contributi di altissimo profilo: l’avv. Antonio Lessiani (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Teramo), l’avv. Massimo Vagnoni (Sindaco del Comune di Martinsicuro), l’avv. Iacopo Benevieri (Foro di Roma), la dott.ssa Claudia di Valerio (Presidente del Collegio Penale presso il Tribunale di Teramo) e la prof.ssa Avv. Laura di Filippo (Docente di Criminologia presso l’Università degli Studi di Teramo)”. I lavori sono stati coordinati e moderati dall’avv. Iole Di Bonifacio, componente della CPO degli Avvocati di Teramo – recita il testo pubblicato online. La CPO della Regione Abruzzo riafferma così la necessità di proseguire lungo questo tracciato di cooperazione interistituzionale, dove la sinergia tra rigore normativo e comprensione clinico-empatica del trauma rappresenta l’unica via per l’edificazione di una reale cultura del rispetto – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it