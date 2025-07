Consiglio Regionale, il comunicato. La Commissione pari opportunità d’Abruzzo patrocina la “Remata” contro la violenza

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– La Commissione Pari Opportunità di Regione Abruzzo ha patrocinato l’evento, “Remiamo insieme contro la violenza sulle donne”, condividendo la proposta degli organizzatori: la Commissione Pari opportunità della Provincia di Teramo e l’Associazione “Uomini, Donne e Eroi del mare”. L’iniziativa, che si svolgerà il prossimo 3 agosto e coinvolgerà diversi comuni della costa teramana, è stata presentato questa mattina al Circolo Nautico di Giulianova – si legge sul sito web ufficiale. Per la Cpo Abruzzo è intervenuta la presidente, Rosa Pestilli, che ha espresso soddisfazione per l’idea “che coniuga sport e sensibilizzazione sociale” e, inoltre, ha proposto per il 2026 di rilanciare l’evento su base regionale, con la diretta organizzazione della Commissione abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Erano presenti le referenti di tutte le CPO dei comuni convolti.La “remata” si svolgerà nelle acque delle “sette sorelle” della costa teramana e vedrà protagonisti associazioni, istituzioni e semplici cittadini in un gesto simbolico: remare insieme per dire no alla violenza di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. La manifestazione vedrà la partecipazione di decine di canoe, sup, kayak e imbarcazioni leggere che solcheranno il mare in segno di solidarietà e sostegno alle vittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La flotta partirà dalla Piazza sul mare di Martinsicuro e si muoverà concludendo il percorso al Lido Mar del Plata di Silvi – precisa la nota online.

