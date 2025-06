Consiglio Regionale, il comunicato. La CPO Abruzzo presenta “On The Road” alla Camera con la ministra Roccella

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Sarà presentato mercoledì 25 giugno alle ore 15.30 nella Sala Tatarella del Palazzo dei Gruppi parlamentari (ingresso Via Uffici del Vicario 21, Roma) il progetto “On the road”, ideato da Rosa Pestilli, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: favorire il reinserimento e l’autonomia lavorativa delle donne, con particolare attenzione a quelle vittime di violenza e promuovere una loro pari opportunità di sviluppo e di inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Parteciperà il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella – L’incontro sarà preceduto dai saluti istituzionali della vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marianna Scoccia, del presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, e dei senatori abruzzesi, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris. Tra i relatori: Elisabetta Lancellotta, deputato, componente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; il deputato Guerino Testa; Rosa Pestilli, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo; Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia; Giusi Di Lalla, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Molise; Maria Laura Di Loreto, presidente “Antigone”- Coordinamento regionale CAV. Modererà il giornalista del Tg1, Roberto Chinzari.

