Consiglio Regionale, il comunicato. La fiaccola Special Olympics arriva all’Emiciclo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– L’Aquila, 30 marzo – Il Consiglio regionale custodirà fino al 4 aprile la fiamma della torcia “Special Olympics”, in occasione del passaggio in Abruzzo del “Torch Run”. Una iniziativa voluta dall’Ufficio di Presidenza e fortemente promossa dal presidente Lorenzo Sospiri e dal vicepresidente Roberto Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. La delegazione abruzzese degli atleti “special”, guidata dal Presidente di Special Olympics Abruzzo Guido Grecchi, ha consegnato questa mattina, nella mani di Santangelo, la torcia dei giochi di quest’anno che si svolgeranno a Torino nel mese di giugno – Il Vicepresidente Santagelo ha voluto sottolineare come: “Lo sport deve essere volano di inclusione ed è questo l’obiettivo che Special Olympics realizza – si apprende dal portale web ufficiale. La Regione sarà al fianco dei ragazzi impegnati nelle competizioni sostenendo il loro cammino sportivo”. Il tour della torcia “Special Olympics”, partito da Rimini-Gabicce Mare, farà sosta all’Aquila fino al 4 aprile per poi spostarsi il 5 aprile a Pescara, in piazza Salotto, ed infine il 6 aprile a Sulmona alla rotonda San Francesco – recita il testo pubblicato online. (red)

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it