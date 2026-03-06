Consiglio Regionale, il comunicato. La garante De Febis e il presidente Sospiri intervengono sulla vicenda della famiglia nel bosco

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 marzo 2026 – 17:36- La garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Alessandra De Febis ha diffuso una nota in relazione ai fatti accaduti il 6 marzo, riguardanti il prelievo e il trasferimento dei minori appartenenti alla cosiddetta “famiglia nel bosco”. “Ritengo doveroso – si legge – esprimere la mia posizione istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Desidero innanzitutto chiarire che il ruolo della Garante per l’infanzia e l’adolescenza non prevede poteri procedurali o decisionali rispetto ai provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali – precisa il comunicato. La funzione dell’Autorità garante è infatti di controllo, vigilanza e garanzia dei diritti dei minori, e non consente di intervenire materialmente nei procedimenti o nell’esecuzione dei provvedimenti stessi – precisa il comunicato. Ciò premesso, non posso nascondere la mia sorpresa e la mia preoccupazione per quanto avvenuto, in particolare per le possibili conseguenze sul piano psicologico ed emotivo dei minori coinvolti – precisa la nota online. Negli ultimi mesi questi bambini hanno già affrontato un cambiamento radicale della propria vita, con l’allontanamento dal loro contesto familiare e l’inserimento in una casa famiglia – Dai riscontri che mi sono stati riportati, i minori avevano iniziato a dimostrare segnali di adattamento alla struttura e al nuovo contesto di vita, iniziando gradualmente ad ambientarsi – precisa la nota online. Lo ribadisco, come ho fatto fin dall’inizio di questa vicenda: il bene primario da tutelare deve essere la salute psicofisica dei minori – aggiunge la nota pubblicata. È necessario che ogni decisione che li riguarda tenga conto prima di tutto della loro stabilità emotiva e del loro equilibrio – riporta testualmente l’articolo online. Non è pensabile che bambini già così gravemente esposti a cambiamenti e situazioni traumatiche vengano caricati di ulteriori shock, con nuovi stravolgimenti della loro quotidianità, dopo aver già cambiato radicalmente vita solo pochi mesi fa – si legge sul sito web ufficiale. Continuerò, nell’ambito delle mie competenze, a monitorare con attenzione questa vicenda, affinché i diritti e il benessere dei minori restino sempre al centro di ogni valutazione – Sulla vicenda interviene anche il Presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, che esprime la posizione dell’Istituzione regionale: “Di fronte a quanto accaduto il 6 marzo non possiamo che esprimere una forte e assoluta contrarietà rispetto a modalità che rischiano di incidere ulteriormente sulla stabilità e sull’equilibrio di minori – precisa il comunicato. Come istituzione regionale riteniamo indispensabile che ogni decisione che li riguarda tenga conto prima di tutto della loro condizione e della necessità di garantire continuità, protezione e stabilità”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it