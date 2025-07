Consiglio Regionale, il comunicato. La maggioranza prepara la manovra d’Aula. Sospiri: “Il ruolo del Consiglio sarà centrale”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– I consiglieri regionali di maggioranza, insieme al presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, hanno preso parte questo pomeriggio alla riunione che si è svolta nel monastero fortezza Santo Spirito di Ocre (Aq). L’incontro è stato convocato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed è servito a fare il punto sul “lavoro che è stato svolto nel tavolo del Ministero a Roma, per la determinazione del deficit della sanità e la definizione della manovra d’aula”. Lo stesso Marsilio, nel corso della riunione, ha ribadito la centralità del Consiglio regionale e ricordato i prossimi impegni – In particolare, la determinazione del deficit della sanità e la definizione della manovra d’aula, che vedrà protagonista il Consiglio per l’assestamento di bilancio che sarà svolto prima di Ferragosto – aggiunge testualmente l’articolo online. “All’Assemblea Legislativa toccherà un lavoro delicatissimo nelle prossime settimane – spiega Sospiri, facendo sintesi – e sono sicuro che lo porterà a termine con competenza e senso di responsabilità. Un’opera riformatrice che, in sintonia con il Governo regionale, vedrà rinnovare le agenzie Arap e Aral. In ultimo si continuerà a lavorare per la nuova legge elettorale”. (com/red)

