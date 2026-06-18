Consiglio Regionale, il comunicato. La Notte dei Serpenti, Verrecchia: L’Abruzzo protagonista sulla scena nazionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:18 giugno 2026 – 08:33- “Essere stato presente oggi a Roma, in Senato, alla presentazione della quarta edizione de ‘La Notte dei Serpenti’ è motivo di grande soddisfazione e orgoglio – aggiunge testualmente l’articolo online. In soli quattro anni questa manifestazione è riuscita a compiere un percorso straordinario, affermandosi tra gli eventi culturali e musicali più importanti del panorama nazionale, fino a conquistare la prestigiosa vetrina della prima serata del sabato sera su Rai Uno – Si tratta del coronamento di un impegno, di una visione e di una prospettiva che hanno saputo trasformare un’intuizione in un grande progetto identitario per l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Grazie all’intuizione del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al pieno sostegno del Consiglio regionale e al lavoro del maestro Enrico Melozzi, la nostra regione è tornata protagonista sulla scena nazionale, valorizzando e facendo riscoprire la straordinaria ricchezza della nostra tradizione musicale e popolare – Un risultato reso possibile anche dal coinvolgimento di centinaia di persone appartenenti ai cori e ai gruppi folkloristici abruzzesi, autentici custodi delle nostre radici, insieme alla partecipazione di artisti di rilievo nazionale che contribuiscono a dare ulteriore prestigio e visibilità all’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. La Notte dei Serpenti rappresenta oggi uno straordinario strumento di promozione culturale e turistica dell’Abruzzo e dimostra come investire nella propria identità significhi costruire opportunità, crescita e sviluppo per l’intero territorio”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it