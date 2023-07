Consiglio Regionale, il comunicato. La Notte dei Transumanti accende Pescara

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’aria del lungomare di Pescara che si inebria dei balli e delle note frenetiche della musica popolare, in una Piazza Salotto che diventa teatro del folclore popolare – si apprende dalla nota stampa. La Notte dei Transumanti ha acceso, nella serata di ieri, la città adriatica ed ha visto aprirsi con alcuni brani del gruppo di musica popolare Il Passagallo di Pineto – aggiunge testualmente l’articolo online. A scaldare il pubblico sono stati, a seguire, dei figuranti della Compagnia della Pescara, che indossando maschere zoomorfe e strumenti musicali contadini hanno danzato e animato la piazza sfilando fra gli spettatori – precisa la nota online. In un incalzare di musica e danze, la parata ha lasciato posto al maestro Ambrogio Sparagna che sul palco ha diretto l’Orchestra Popolare Italiana – È stata messa in scena la prima nazionale di un’opera originale ideata da Sparagna che ha visto partecipi i ballerini del Corpo di Ballo Popolare – Ad accompagnare l’esibizione la voce del cantante Peppe Servillo e la poesia del poeta Davide Rondoni – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

