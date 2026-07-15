Consiglio Regionale, il comunicato. La Porta presenta proposta di legge per istituire la Giornata regionale della protezione civile

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 luglio 2026 – 11:19- La consigliera regionale di Forza Italia, Antonietta La Porta, ha depositato, lo scorso 26 giugno, una proposta di legge per istituire ad Avezzano la “Giornata regionale della Protezione civile in memoria di don Orione”. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura della prevenzione, della solidarietà e del volontariato, custodendo al tempo stesso la memoria di una delle pagine più significative della storia dell’Abruzzo – L’iniziativa, condivisa anche con il direttore della Protezione civile regionale, Maurizio Scelli, individua nel 13 gennaio, anniversario del terremoto della Marsica del 1915, la data della ricorrenza – Una scelta dal forte valore simbolico, che intende ricordare una tragedia che ha segnato profondamente il territorio abruzzese e rendere omaggio all’opera di don Luigi Orione, che si prodigò senza riserve nell’assistenza alle popolazioni colpite, dedicando particolare attenzione ai numerosi bambini rimasti orfani – precisa il comunicato. “La memoria deve diventare un patrimonio vivo della nostra comunità – dichiara la consigliera – Questa proposta nasce dalla volontà di ricordare il sacrificio delle vittime del terremoto della Marsica e, allo stesso tempo, rendere omaggio a una figura come don Orione, che trasformò quella tragedia in una straordinaria testimonianza di solidarietà, servizio e vicinanza ai più fragili”. “La Giornata regionale – prosegue La Porta – servirà anche a rafforzare il profondo legame che unisce don Orione alla comunità marsicana, mantenendo viva la memoria della sua straordinaria opera di assistenza e dei valori che ha incarnato – aggiunge testualmente l’articolo online. Allo stesso tempo sarà un’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano della Protezione civile, del volontariato e di tutti coloro che operano per la sicurezza delle nostre comunità, promuovendo soprattutto tra i giovani una sempre maggiore cultura della prevenzione e della responsabilità.” La proposta di legge prevede, inoltre, che le celebrazioni si svolgano annualmente ad Avezzano, città simbolo del terremoto del 1915, e istituisce il riconoscimento onorifico “Don Orione”, destinato a persone, enti e associazioni che si siano distinti nelle attività di protezione civile, assistenza alla popolazione e promozione della cultura della prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it