Consiglio Regionale, il comunicato. La Porta-Santangelo su sede Polizia penitenziaria

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

(ACRA) – “Sosteniamo l’iniziativa del presidente Marsilio che, dopo sollecitazione dei sindacati di polizia penitenziaria, ha scritto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per scongiurare il trasferimento nella città di Perugia del provveditorato amministrativo della polizia penitenziaria, chiedendone il collocamento in Abruzzo”. Lo scrivono in una nota i consiglieri regionali di Forza Italia, Antonietta la Porta e Roberto Santangelo e aggiungono: “La sede più logica, sia per posizione geografica che per numero di utenti, è quella della regione Abruzzo dove, tra l’altro si trovano ben otto istituti penitenziari a fronte dei tre del Molise e i 4 dell’Umbria – si legge sul sito web ufficiale. Inoltre, l’Abruzzo ospita a Sulmona (AQ) la scuola di polizia penitenziaria e una casa lavoro a Vasto (CH). Saremo perciò accanto al Presidente per contrastare questa grave decisione e invitiamo tutta la politica abruzzese a fare altrettanto”, concludono La Porta e Santangelo

