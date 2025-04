Consiglio Regionale, il comunicato. La presidente CPO Pestilli riceve il premio Premio Internazionale Flora

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Nei giorni scorsi, in occasione del Premio Internazionale Flora, a Chieti, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli ha ricevuto un riconoscimento per la creatività e l’imprenditoria femminile 2025. “Si tratta di un premio che ricevo con immenso orgoglio – ha dichiarato la presidente Pestilli – che rappresenta un’occasione importante per tracciare un bilancio su quanto fatto in questi ultimi 20 anni sia sul piano imprenditoriale sia in campo sociale e politico”. Il premio, giunto alla quarta edizione, segnala eccellenze dell’imprenditoria e della cultura o che si contraddistinguono in ambito sociale per la loro infaticabile opera che svolgono a vario titolo, a seconda del proprio campo d’azione, sul territorio abruzzese e non solo – recita il testo pubblicato online. “Voglio ringraziare il Presidente Professor Massimo Pasqualone, il Comitato Tecnico Scientifico e la giornalista Orietta Spera che ha moderato l’evento” ha concluso Pestilli – precisa la nota online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it