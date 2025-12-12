Consiglio Regionale, il comunicato. La settimana politica all’Emiciclo. Martedì 16 il Consiglio regionale

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 dicembre 2025 – 12:25– L’Aquila, 12 dicembre – La settimana politica all’Emiciclo si aprirà con la seduta della Commissione di Vigilanza convocata per lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 10. All’ordine del giorno 3 punti; il primo riguarda la situazione occupazionale lavoratori coinvolti nell’appalto Cup – Call center dell’Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Sono le previste le audizioni di Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Sanità; Tiziana Magnacca, Assessore regionale al Lavoro; Maurizio Di Giosia, Direttore generale Asl Teramo; Mario Bonavoglia, Legale rappresentante Società Consortile Cup Abruzzo a r.l.; Primo Cipriani, Uil Trasporti; Lucio Cipollini, Filcams Cgil; Ernesto Magnifico, Uil Tucs; Davide Frigelli, Fisacat Cisl. L’altro tema all’ordine del giorno riguarda le procedure di selezione del personale di Tua Spa (Selezione ODS 7/2024 del 28 maggio 2024) con le audizioni di Gabriele De Angelis, Presidente di Tua; Pierluigi Venditti, Direttore Risorse Umane Tua S.p.A. Infine, si esaminerà la cessione di quote di Sangritana Cargo ad una società privata (Audizioni: Vincenzo Rivera, Direttore generale della Regione Abruzzo; Gabriele De Angelis, Presidente di Tua; Maxmilian Di Pasquale, Direttore generale di Tua; Giuseppe Farchione, Presidente del collegio sindacale Tua).Martedì 16 dicembre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” si riunirà il Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’ordine del giorno le seguenti interpellanze: Istituto Padovano – Francavilla al Mare (Paolucci); Avvisi per i Voucher sull’Alta Formazione (Pietrucci); Criticità strutturali nei progetti di prospezione coltivazione di idrocarburi e della politica energetica regionale (Taglieri); Criticità nell’attuazione della D.G.R. n. 493/2025 e della Deliberazione Asl Pescara n. 1461/2025 relative alla riorganizzazione del Pronto Soccorso di Pescara e all’istituzione dell’Admission Room (Blasioli). L’Assemblea legislativa si esprimerà poi su due provvedimenti: la Legge di stabilità regionale 2024; il Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti (Variante puntuale scenario d’intervento UF03 con modifica regime di piano da conservazione e valorizzazione (c) a trasformazione mirata (TM). Tratti di litorale: Pineto – Loc. Pineta Catucci – Città Sant’Angelo – Loc. Marina). Si procederà poli all’elezione di due componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e del Garante regionale per i diritti degli animali – Infine saranno discusse due risoluzioni: “Misure urgenti tese alla sospensione dei pedaggi per opere manutentive in corso – Autostrada A/14” (Pepe); Richiesta intervento urgente trasporto disabili dai Comuni di Lettomanoppello e limitrofi al Centro Don Orione (Di Marco).Alle ore 14 è in programma la seduta della Conferenza dei Capigruppo, integrata con i Presidenti delle Commissioni consiliari, per stabilire il Calendario della Sessione di Bilancio 2025.

