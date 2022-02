Consiglio Regionale, il comunicato. La settimana politica all’Emiciclo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione Politiche europee in programma domani, martedì 1 marzo 2022, alle ore 10. All’ordine del giorno la legge regionale “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell’Unione europea e sulle procedure d’esecuzione degli obblighi europei”. Consultazione pubblica (Ue) sulla proposta di revisione delle norme dell’Ue in materia di aiuti di stato per i settori agricolo, forestale e della pesca – si legge sul sito web ufficiale. In programma le audizioni dei rappresentanti di: Coldiretti; Cia; Confagricoltura; Copagri; Liberi agricoltori; Ara Abruzzo; Anpa; Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali; Collegio interprovinciale dei periti agrari di Chieti e L’Aquila; Federazione regionale agrotecnici; Arci Pescara; Fipsas Abruzzo; Libera pesca; Italpesca; Adps Rosato e Enalpesca – Giovedì 3 marzo, alle ore 10, si riunirà il Comitato per la legislazione convocato, in seduta straordinaria, per esaminare due progetti di legge: “Istituzione del servizio di psicologia di base”, “Modifica ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998, n.64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)”. Sempre giovedì, alle ore 10.30, è convocata la Commissione di Vigilanza che affronterà i seguenti temi: Agir – stato di attuazione dell’Agenzia Regionale (auditi: Nicola Campitelli Assessore regionale; Pierluigi Biondi, Presidente Agir); Ersi – Stato di attuazione articolo 8 L.R. 10/2021 (Auditi: Nunzio Merolli, Presidente Ersi; Emanuele Imprudente, Assessore regionale); sospensione attività di posizionamento CVC presso U.O. Radiologia Interventistica di Avezzano (auditi: Nicoletta Verì, Assessore regionale; Ferdinando Romano, Direttore Generale A.s.l. 01 Avezzano, Sulmona L’Aquila). (red)

- Advertisement -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it