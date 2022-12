Consiglio Regionale, il comunicato. La settimana politica all’Emiciclo(12-16 dicembre)

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– La settimana politica all’Emiciclo si aprirà domani, martedì 13 dicembre, con la seduta del Consiglio regionale convocato per le ore 12 nell’Aula “Sandro Spagnoli”. Mercoledì 14 dicembre, alle ore 11, nella sala “D’Annunzio”, si riunirà in seduta straordinaria la Commissione di inchiesta “Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche – si apprende dalla nota stampa. Stato sulla governance dell’ERSI, delle Società di gestione operanti nell’ATUR e dell’ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti”. Sono in programma le audizioni di Sindaci e Presidenti di Provincia: Gianguido D’Alberto (Sindaco di Teramo); Carlo Masci (Sindaco di Pescara); Pierluigi Biondi (Sindaco dell’Aquila); Diego Ferrara (Sindaco di Chieti); Angelo Caruso, (Presidente della Provincia dell’Aquila); Ottavio De Martinis (Presidente della Provincia di Pescara).

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it