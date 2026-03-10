- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. Lago di Bomba, Patto per l’Abruzzo su mancata approvazione della risoluzione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 marzo 2026 – 18:25-  La seduta della Commissione Ambiente e Territorio ha visto  la maggioranza di centrodestra respingere la risoluzione, sostenuta dal Patto per l’Abruzzo, con primo firmatario Alessio Monaco, che chiedeva una posizione netta della Regione Abruzzo contro il progetto di estrazione di gas in località Colle Santo, nell’area del Lago di Bomba –   Nel documento si chiedeva alla Regione di prendere le distanze dal parere favorevole espresso dal Comitato VIA del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e confermando invece il parere contrario già formulato dal Comitato VIA della Regione Abruzzo, motivato da criticità ambientali, territoriali e di sicurezza – viene evidenziato sul sito web. “Per noi – spiega Luciano D’Amico –  la priorità resta chiara: proteggere un’area di pregio naturalistico e paesaggistico, garantire la sicurezza delle comunità locali e orientare lo sviluppo su scelte coerenti con la valorizzazione del territorio – È la stessa visione che ci ha portato, come Patto per l’Abruzzo, a depositare un progetto di legge che istituisce la Riserva naturale regionale del Lago di Bomba lungo il perimetro delle sue coste: uno strumento di salvaguardia stabile, capace di coniugare tutela ambientale, fruizione responsabile e qualità della vita – La scelta di non approvare questa risoluzione è una scelta politica da parte della maggioranza che non condividiamo – riporta testualmente l’articolo online. Appare evidente che da una parte c’è chi considera non prioritarie la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini, dall’altra chi, come noi, crede che la difesa del paesaggio, delle risorse naturali e delle comunità locali sia il presupposto per uno sviluppo solido e duraturo – Su questa linea continueremo a lavorare, con metodo, con serietà e con determinazione” conclude D’Amico – aggiunge testualmente l’articolo online.  Alla commissione ha partecipato anche il sindaco di Bomba, Raffaele Nasuti, che ha ribadito la contrarietà della comunità al progetto estrattivo – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

