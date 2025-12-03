- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Dicembre 3, 2025
Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila Capitale della Cultura 2026, Verrecchia: “Occasione storica per l’Abruzzo”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:03 dicembre 2025 – 15:31– “La designazione di L’Aquila come Capitale italiana della Cultura 2026 è un’opportunità straordinaria che non riguarda solo il capoluogo ma l’intero Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. È un riconoscimento che riporta l’attenzione sulle aree interne, rendendole ancora una volta protagoniste a livello nazionale e creando i giusti presupposti per una valorizzazione complessiva della nostra terra” così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, presente stamane all’incontro a Roma – si legge sul sito web ufficiale. “Questa scelta ci consente di inserirsi a pieno titolo nel passo delle grandi città europee, mostrando come l’Abruzzo sappia coniugare patrimonio storico e progettualità contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. È un’occasione che dobbiamo cogliere con responsabilità e visione strategica – aggiunge – perché il 2026 non sia solo una celebrazione ma l’avvio di un percorso strutturale di crescita culturale, sociale ed economica – si legge sul sito web ufficiale. Come Consiglio regionale, e con il presidente Marco Marsilio, siamo stati al fianco del nostro capoluogo e continueremo a farlo affinché questa grande opportunità diventi un volano di sviluppo e un punto di svolta per le nuove generazioni” conclude Vrrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

