- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Dicembre 11, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaConsiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila, D’Incecco: oltre 5,4 milioni per la chiesa...
Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila, D’Incecco: oltre 5,4 milioni per la chiesa Santa Maria Paganica, attenzione del governo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 dicembre 2025 – 09:05- “In arrivo oltre 5,4 milioni di euro per il restauro e il consolidamento della chiesa di Santa Maria Paganica all’Aquila, gravemente danneggiata dal sisma del 2009. Il finanziamento, pari a 5.402.211,63 euro, proviene dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 del Ministero della Cultura, che ha assegnato complessivamente 171,8 milioni di euro per interventi in tutto il Paese – Queste ulteriori risorse hanno ottenuto oggi il via libera definitivo dal Cipess. Un risultato importante che conferma l’attenzione del governo verso il nostro territorio”. Ad annunciarlo, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Si tratta – aggiunge – di un passo fondamentale nel percorso di ricostruzione e valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e religioso – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento particolare al sottosegretario Alessandro Morelli per la sensibilità e l’impegno dimostrati ancora una volta nei confronti dell’Abruzzo e al sottosegretario Lucia Borgonzoni per l’attenzione dimostrata in questa fase decisiva” conclude – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it