Consiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila, D’Incecco: oltre 5,4 milioni per la chiesa Santa Maria Paganica, attenzione del governo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:11 dicembre 2025 – 09:05- “In arrivo oltre 5,4 milioni di euro per il restauro e il consolidamento della chiesa di Santa Maria Paganica all’Aquila, gravemente danneggiata dal sisma del 2009. Il finanziamento, pari a 5.402.211,63 euro, proviene dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 del Ministero della Cultura, che ha assegnato complessivamente 171,8 milioni di euro per interventi in tutto il Paese – Queste ulteriori risorse hanno ottenuto oggi il via libera definitivo dal Cipess. Un risultato importante che conferma l’attenzione del governo verso il nostro territorio”. Ad annunciarlo, Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Si tratta – aggiunge – di un passo fondamentale nel percorso di ricostruzione e valorizzazione del nostro patrimonio storico, culturale e religioso – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento particolare al sottosegretario Alessandro Morelli per la sensibilità e l’impegno dimostrati ancora una volta nei confronti dell’Abruzzo e al sottosegretario Lucia Borgonzoni per l’attenzione dimostrata in questa fase decisiva” conclude – (com/red)

