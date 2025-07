Consiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila, Mannetti: dal Cipess fondi per l’ex Inam

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Esprimiamo grande soddisfazione per l’assegnazione da parte del Cipess di oltre 290 milioni di euro per la ricostruzione nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 e, in particolare, per lo stanziamento di oltre 5 milioni destinati alla riqualificazione dell’area occupata dall’ex edificio Inam in via Sant’Andrea a L’Aquila”. Lo dichiarano Carla Mannetti, consigliere regionale della Lega, e Daniele Ferella, segretario provinciale della Lega e Capogruppo al Comune di L’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Nel suo ruolo di responsabile del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Lega Abruzzo, Mannetti ha più volte sollecitato, nel tempo, interventi sull’area, evidenziandone il degrado e la pericolosità, e facendo presente che nel Pums e nel Piano della sosta era prevista la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro storico – “Proprio per questo – sottolineano – la soddisfazione è ancora più forte: viene riconosciuta una battaglia portata avanti per trasformare un nodo critico in una risorsa per la città. L’intervento si coordinerà con il progetto, che sta portando avanti l’assessore De Santis per Sant’Andrea fuori le mura, e l’area in questione diventerà un punto di riferimento per i residenti e un polo attrattivo per giovani e famiglie – Ringraziamo il sottosegretario Alessandro Morelli per la sensibilità e l’attenzione dimostrate ancora una volta verso il nostro territorio – recita il testo pubblicato online. Ora – concludono Mannetti e Ferella – auspichiamo tempi rapidi per la messa in sicurezza dello stabile e la realizzazione delle opere parcheggio”. (com/red)

