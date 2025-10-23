Consiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila, Mannetti interviene sul collegamento Stazione-Roio

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Dispiace apprendere che l’assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila Paola Giuliani, con la delibera n.505 del 20 ottobre 2025, abbia proposto alla Giunta l’approvazione di un’ipotesi progettuale che si discosta dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), vanificando il principio di intermodalità che ne rappresentava uno dei cardini, insieme agli investimenti per la riqualificazione della stazione dell’Aquila”. Così il consigliere regionale della Lega, ed ex assessore comunale alla Mobilità, Carla Mannetti. “Nel Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) approvato – aggiunge Mannetti – sono state analizzate tre ipotesi di tracciato, ma la Giunta ha scelto l’alternativa n. 2, quella del Ponte di Santa Apollonia, scartando l’opzione ferroviaria che il PUMS individuava come unica e per la quale era stato concesso il finanziamento ministeriale destinato alla redazione del PFTE. Quel progetto – precisa Mannetti – era già corredato da una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) regolarmente approvata, che ne certificava la coerenza con gli obiettivi di sostenibilità urbana – viene evidenziato sul sito web. L’ipotesi prevista dal PUMS, oltre a garantire il collegamento tra la stazione ferroviaria e il polo universitario di Roio, prevedeva anche una fermata intermedia nella frazione di Poggio di Roio, dove – presso la piazza – era previsto il capolinea della navetta a chiamata che collega tra loro e con l’impianto a fune le quattro frazioni dell’altopiano di Roio: Colle di Roio, Poggio di Roio, Roio Piano e Santa Rufina di Roio – recita il testo pubblicato online. “Si trattava – sottolinea Mannetti – di un progetto integrato e realmente utile ai cittadini, pensato per servire non solo gli studenti, ma anche le comunità dell’altopiano, riducendo l’uso dell’auto privata e migliorando l’accessibilità complessiva dell’area – viene evidenziato sul sito web. La scelta di abbandonare questa impostazione – prosegue – appare non coerente con la pianificazione vigente – si apprende dalla nota stampa. Nello studio approvato si arriva perfino a sostenere che la soluzione Stazione–Roio sarebbe “poco attrattiva” per i cittadini, ignorando completamente l’obiettivo del PUMS, che era quello di rendere la stazione dell’Aquila un vero hub di intermodalità, in grado di combinare il trasporto su rotaia con quello pubblico su gomma, funiviario, ciclabile e stradale, per facilitare spostamenti integrati e sostenibili – aggiunge la nota pubblicata. Snaturare la funzione della stazione – aggiunge ancora il consigliere della Lega – è un errore strategico che rischia di compromettere la visione di una mobilità urbana moderna e sostenibile”. Mannetti esprime, inoltre, “perplessità sulle motivazioni contenute nello studio approvato dalla Giunta, secondo cui l’utilizzo del treno sarebbe “poco attrattivo”. “Un’affermazione paradossale – osserva – proprio mentre la stessa amministrazione comunale si batte per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario L’Aquila–Tagliacozzo – Si tratta, peraltro, di valutazioni che non tengono conto degli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria dell’Aquila attualmente in corso, dal parcheggio di scambio ai lavori di valorizzazione dell’area di Borgo Rivera, delle mura urbiche e della Fontana delle 99 Cannelle – si apprende dalla nota stampa. Alla luce di queste considerazioni – conclude Mannetti – chiedo all’assessore Giuliani e alla giunta di rivedere la propria posizione, tenuto conto che tra le ipotesi alternative vi è quella della stazione, in linea con il PUMS e con la visione di una mobilità sostenibile, integrata e al servizio dei cittadini”. (com/red)

