Consiglio Regionale, il comunicato. L’Aquila, Pietrucci: All’ex Inam serve un parcheggio multipiano

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Avevamo lanciato un appello al buon senso, alla programmazione, all’interesse della città, non appena era stata comunicata la cessione al Comune dell’Aquila dell’immobile ex Inam di proprietà della ASL1. Un appello e un allarme perché già altre volte avevamo assistito a troppe scelte miopi, diseconomiche e sbagliate che sperperavano fondi pubblici, consumavano suolo, non aiutavano il fabbisogno di parcheggi e mobilità della città e del suo centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Purtroppo siamo stati facili profeti – precisa il comunicato. L’Amministrazione cittadina decide di abbattere un enorme edificio su via XX Settembre (un progetto su cui il Consigliere regionale Pietrucci si è battuto 7 anni) per ricavarne appena 150 posti auto – riporta testualmente l’articolo online. Un progetto inaccettabile, una decisione stupida, fuori dal tempo e fuori dal mondo – riporta testualmente l’articolo online. Secondo gli stessi progetti del Comune inseriti nel PNRR, proprio in quella zona dovrebbe attestarsi la stazione della funicolare per Roio: un’infrastruttura, nelle intenzioni, al servizio di migliaia di studenti e cittadini dei paesi circostanti, trasformando l’area in un vero parcheggio di scambio – Un parcheggio che dovrebbe essere ampio, moderno e funzionale, capace di dare respiro alla mobilità e di far vivere di più anche la pineta, quello straordinario polmone verde che nel passato è stato il vanto della città e il ritrovo domenicale delle famiglie aquilane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ridurre tutto quello spazio a soli 150 posti è ridicolo e vergognoso – riporta testualmente l’articolo online. Significa sprecare risorse, rinunciare a una visione strategica e continuare a ragionare come negli anni sessanta, anzi peggio viste le moderne tecnologie costruttive e le risorse di cui il Comune dispone – si apprende dalla nota stampa. Altrove si realizzano parcheggi multipiano, qui ci si accontenta di una soluzione minima, che non risponde né alle esigenze presenti né a quelle future – recita la nota online sul portale web ufficiale. Serve invece una pianificazione coraggiosa, capace di guardare avanti e di trasformare davvero la città. Già ora la viabilità è caotica e i parcheggi insufficienti: in più in quella zona urbana tra qualche mese riapriranno gli uffici della Provincia con centinaia di dipendenti, ci sono cinque luoghi di culto e di preghiera nel raggio di cento metri, il GSSI, l’INPS, il Consiglio Regionale, l’Agenzia delle Dogane – si apprende dalla nota stampa. Per non dire delle esigenze quotidiane dei residenti, degli avventori, del commercio, dei turisti – aggiunge la nota pubblicata. Questa è l’Amministrazione degli sprechi, degli errori e delle incompiute: Piazza Duomo con l’ecomostro “cavalcavia”, Piazza Palazzo ancora senza la Torre civica, il palazzo Ex Ipab nella stessa piazza che si trova come il 6 aprile, i bagni pubblici ancora cantierizzati; e poi la storia infinita del Ponte Belvedere, i Palazzi comunali di Via Sassa, Piazza della Lauretana o Santa Maria dei Raccomandati per il Corso, tutti ancora puntellati; la doppia rotatoria al Torrione con la chiusura della complanare davanti alla Caserma Rossi che ha intasato totalmente e irrimediabilmente il traffico come era ampiamente prevedibile e avevamo per tempo denunciato – riporta testualmente l’articolo online. E infine i Parcheggi di Porta Leoni ed ex Inam a raso invece che interrati – E adesso a Porta Leoni, dopo un anno, si pensa a distanza di poco più di un anno di demolire il parcheggio attuale per farci un multipiano?! Un’amministrazione seria, con le enormi risorse a disposizione, dovrebbe realizzare una strategia condivisa con tutti e ambiziosa – viene evidenziato sul sito web. Per fare infrastrutture utili e rendere migliore la vita degli aquilani”. E’ quanto si legge in una nota a firma del consigliere regionale del Partito democratico, Pierpaolo Pietrucci – precisa la nota online. (com/red)

