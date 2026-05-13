Consiglio Regionale, il comunicato. Lavori in Aula, Verrecchia replica all’opposizione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 maggio 2026 – 08:35- “Ancora una volta assistiamo a comunicati stampa della minoranza che raccontano una realtà completamente diversa da quella che abbiamo vissuto in Aula – si apprende dal portale web ufficiale. Una ricostruzione sempre meno credibile e francamente poco edificante”. Lo dichiara Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. “Alcune assenze erano assolutamente giustificate, mentre altre sono state purtroppo determinate da un grave lutto che ha colpito un nostro consigliere – si apprende dalla nota stampa. Di fronte a una situazione del genere, la minoranza ha pensato bene di approfittarne per diffondere note stampa, sostenendo che la maggioranza non avesse i numeri – aggiunge la nota pubblicata. Un atteggiamento davvero poco rispettoso e strumentale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Addirittura si arriva a polemizzare su un consigliere che, durante l’appello, stava rientrando in Aula – si legge sul sito web ufficiale. Fa ancora più sorridere – prosegue Verrecchia – il tentativo di collegare queste assenze alla legge elettorale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ricordo ai componenti della minoranza che la riforma della legge elettorale era inserita nel programma di mandato del centrodestra e noi intendiamo mantenere gli impegni assunti con gli elettori – precisa il comunicato. In merito, invece, al tema degli assessorati e dell’eventuale allargamento della Giunta, stiamo parlando di una norma nazionale che altre Regioni, tra l’altro di centrosinistra, come Umbria e Puglia, si apprestano già ad applicare per garantire una maggiore funzionalità amministrativa – In Abruzzo abbiamo, inoltre, chiarito che, qualora si dovesse procedere, l’operazione avverrà a costo zero – Ed è proprio qui che emerge tutta la strumentalizzazione e la falsità della sinistra, che in modo demagogico continua a cavalcare l’ onda di questo argomento – aggiunge testualmente l’articolo online. Sulla legge elettorale – precisa – abbiamo garantito il massimo coinvolgimento anche della minoranza – In un primo momento avevano condiviso il percorso, poi sono iniziati tentennamenti e cambi di posizione, fino al tentativo odierno di accreditare presunte spaccature nella maggioranza che semplicemente non esistono – aggiunge testualmente l’articolo online. Andiamo avanti compatti come centrodestra, con un Presidente che per noi rappresenta una guida importante e che, come già avvenuto nel primo mandato, dimostrerà con i risultati la bontà del lavoro svolto”, conclude Verrecchia – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it