Consiglio Regionale, il comunicato. Lavori in Commissione: pareri finali su progetto di legge edicole e regolamento aziende agricole

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:07 maggio 2026 – 18:15– L’Aquila, 7 maggio – La Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo, ha licenziato oggi, con il parere favorevole della maggioranza dei commissari, il Regolamento che disciplina i contenuti e le modalità di presentazione del Progetto di Sviluppo Aziendale (PSA) delle aziende agricole – si apprende dalla nota stampa. Ha votato contro il testo la consigliera Erika Alessandrini (M5S); si sono astenuti i consiglieri, Enio Pavone (Azione), Giovanni D’Amico (gruppo misto), Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), Alessio Monaco (AVS) e Antonio Di Marco (PD). L’obiettivo del Regolamento mira ad incrementare “la competitività delle aziende mediante interventi di riconversione o ammodernamento e comprendente interventi edilizi di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione con ampliamento di edifici esistenti”, in attuazione della nuova legge urbanistica – viene evidenziato sul sito web. Il Regolamento, inoltre, declina le modalità e i criteri con cui possono essere presentati e approvati i PSA, introducendo casistiche per depositare un Progetto di Sviluppo Aziendale Semplificato (PSAS) e riguardanti l’esercizio di attività agricole amatoriali – aggiunge la nota pubblicata. Si precisa, peraltro, che gli “interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione mediante ampliamento degli edifici esistenti devono essere funzionali alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle ad essa connesse e sono, inoltre, destinati ad un uso coerente con l’organizzazione e con l’attività agricola esercitata dal proponente”. Sono state infine rinviate le audizioni del presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, del direttore generale dell’ente e dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente, Parchi e Riserve naturali, Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. È stato invece ascoltato Sabatino Belmaggio, dirigente del Servizio Foreste e Parchi della Regione Abruzzo, sul tema riguardante l’uccisione della fauna selvatica all’interno del perimetro del Parco, in particolare nelle aree ricadenti nei Comuni di Pescasseroli, Bisegna e Barrea – si legge sul sito web ufficiale. A seguire, la Terza Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”, guidata da Nicola Campitelli, ha licenziato oggi, con un parere favorevole espresso a maggioranza il progetto di legge inerente “Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Modifiche alla legge regionale 23/2018” su iniziativa dei consiglieri Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco (Lega) con Marianna Scoccia (Noi Moderati). La proposta è il frutto del confronto con l’associazione nazionale degli edicolanti e tiene conto delle aspettative dei Sindaci, in particolar modo delle aree interne, così da tutelare tali presidi di comunità, e istituisce un fondo denominato “Fondo regionale per la valorizzazione e modernizzazione delle edicole” la cui copertura per il 2026 è quantificata in 100mila euro, mentre per le annualità successive si disporrà con legge di bilancio – recita il testo pubblicato online. I Commissari, inoltre, hanno espresso parere favorevole all’unanimità sulla risoluzione della consigliera Marianna Scoccia (Noi Moderati), che chiede il riconoscimento dei confetti di Sulmona quale “simbolo d’identità abruzzese e di promozione turistico culturale”. Via libera anche ai pareri sul regolamento per la disciplina delle riunioni in videoconferenza degli organi del Consorzio di Bonifica Nord (audizione di Gianluca Massi, Ufficio Supporto al Direttore Dipartimento Agricoltura) e sui documenti che attestano l’individuazione e la ricognizione degli edifici dismessi da ARAP (audizione del direttore generale Arap, Antonio Morgante). Inoltre è stato ascoltato Carlo Tereo de Landerset, (dirigente del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva di Regione Abruzzo), sul Piano Strategico Regionale del Turismo 2026-2028; sul punto sono state richieste ulteriori audizioni – precisa il comunicato. Nuovi approfondimenti si sono resi necessari anche sulla proposta di modifica al regolamento regionale per la gestione faunistico – venatoria degli Ungulati, di iniziativa del consigliere Gianpaolo Lugini – precisa il comunicato. Infine, la Commissione ha avviato l’esame di due progetti legge che intendono modificare due norme regionali vigenti: “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi spontanei in Abruzzo” (Lugini) e “Disposizioni in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Abruzzo” (Maria Assunta Rossi).

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it