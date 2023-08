Consiglio Regionale, il comunicato. Lavoro: D’Addazio su disegno di legge della Cisl

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Abbiamo accolto e condiviso la proposta della Cisl che mira a definire e promuovere iniziative contrattuali nazionali e di secondo livello per la partecipazione gestionale, economica, organizzativa e consultiva dei lavoratori – precisa il comunicato. Il disegno di legge predisposto dalla Cisl, ambisce ad innovare le relazioni sociali e industriali con l’obiettivo di rafforzare la crescita, la formazione e l’innovazione attraverso il protagonismo sociale del lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’idea che riteniamo lodevole, poiché la partecipazione attiva aumenta il senso di appartenenza dei dipendenti all’azienda”. È quanto affermano il deputato abruzzese ed il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa e Leonardo D’Addazio, che nei giorni scorsi hanno incontrato il segretario provinciale Cisl, Franco Pescara, nell’ambito della campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge – si apprende dalla nota stampa. “Il valore della partecipazione per la Cisl – ha dichiarato Pescara – è una grande opportunità per superare le sfide che ci attendono e siamo convinti che vada sostenuto incentivando la contrattazione dando protagonismo al mondo del lavoro e dell’impresa nella costruzione della coesione e della crescita per i nostri territori – È importante che ci sia un pieno sostegno da parte degli esponenti del mondo della politica nazionale e locale nel chiedere l’applicazione dell’articolo 46 della Costituzione al fine di permetterebbe alle lavoratrici e ai lavoratori di partecipare alle decisioni e agli utili delle imprese – si apprende dalla nota stampa. La campagna raccolta firme – precisa – a sostegno del disegno di legge d’iniziativa popolare della Cisl ‘Partecipazione al Lavoro – per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’ entra nel vivo: le nostre sedi saranno sempre aperte, predisporremo banchetti nelle piazze e nei luoghi di lavoro, e metteremo in campo numerose attività per sensibilizzare verso un nuovo modello di sviluppo guidato dalla partecipazione”, ha concluso Pescara – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

