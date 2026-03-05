Consiglio Regionale, il comunicato. Lavoro, Taglieri: Più occupati non significa famiglie più ricche

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:05 marzo 2026 – 12:23- “Il deputato di Fratelli d’Italia Guerino Testa esulta per qualche decimale in più nelle statistiche sull’occupazione e lo attribuisce alle politiche del governo guidato da Giorgia Meloni – precisa la nota online. Peccato che, fuori dai comunicati trionfalistici, gli italiani vivano una realtà ben diversa”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri – aggiunge la nota pubblicata. “Dire che le cose vanno bene perché gli occupati sono poco più di 24 milioni è una semplificazione che non regge alla prova dei fatti – spiega Taglieri – I dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica mostrano sì un incremento degli occupati, ma non raccontano l’altra metà della verità: negli ultimi anni i salari reali hanno perso oltre il 10% di potere d’acquisto, mentre il costo della vita – tra energia, carburanti e beni alimentari – è cresciuto molto più velocemente degli stipendi – precisa la nota online. Tradotto: sempre più persone lavorano, ma sempre più famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo è il vero problema che la propaganda della destra tenta di nascondere”. Taglieri evidenzia che il fenomeno del lavoro povero è ormai una realtà strutturale anche in Italia: “Contratti a tempo indeterminato che però garantiscono salari bassi, part-time involontario e occupazioni concentrate nei servizi, nella logistica, nella ristorazione o negli appalti gestiti da cooperative – Formalmente occupati, ma con stipendi che non consentono di sostenere una famiglia”. “Se davvero l’economia stesse correndo come racconta Testa – prosegue il capogruppo M5S – non avremmo oltre cinque milioni di persone in povertà assoluta e più di un quinto della popolazione a rischio povertà o esclusione sociale – C’è poi un aspetto che nel comunicato del deputato Guerino Testa viene completamente ignorato – recita il testo pubblicato online. Una parte significativa dell’aumento dell’occupazione registrato negli ultimi anni è legata alla spinta degli investimenti pubblici connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il grande programma europeo che ha portato nel nostro Paese oltre 200 miliardi di euro grazie al lavoro negoziale del governo guidato da Giuseppe Conte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di risorse straordinarie che hanno alimentato cantieri, lavori pubblici e interventi diffusi sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. È evidente che questa spinta abbia prodotto anche un incremento temporaneo dell’occupazione, soprattutto nei settori delle costruzioni e dei servizi collegati – aggiunge la nota pubblicata. Ma proprio per questo è ancora più singolare l’entusiasmo della destra: il governo attuale rivendica risultati che derivano in larga parte da scelte compiute negli anni precedenti e da fondi europei che nulla hanno a che vedere con la loro politica economica – Il punto vero è un altro: con una crescita del PIL che viaggia attorno allo 0,5%, il rischio è che, esaurita la fase più intensa degli investimenti e conclusi molti cantieri legati al PNRR, l’economia italiana rallenti ulteriormente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se nel frattempo non si affrontano i nodi strutturali – salari bassi, produttività stagnante e precarietà diffusa – quei numeri sull’occupazione rischiano di rivelarsi molto più fragili di quanto la propaganda della destra voglia far credere”. “Il quadro – conclude Taglieri – diventa ancora più contraddittorio se si guarda alle politiche sociali: la maggioranza in Parlamento continua a fare propaganda contro il Reddito di cittadinanza, ma la realtà è che è stato sostituito da un altro strumento, l’Assegno di inclusione, che raggiunge meno famiglie e garantisce tutele ridotte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel frattempo, mentre si taglia sul sostegno ai più fragili, il costo della vita continua a salire – si apprende dalla nota stampa. E poi c’è la realtà dei territori – precisa il comunicato. In Abruzzo la distanza tra la propaganda del governo e la vita quotidiana delle persone è ancora più evidente: salari bassi, giovani che continuano ad andare via, imprese che faticano a reggere l’aumento dei costi energetici e famiglie che devono scegliere se pagare le bollette o riempire il carrello della spesa”. Prima di festeggiare qualche numero nei comunicati stampa, il deputato Testa dovrebbe fare un giro nei quartieri, parlare con i lavoratori e con chi non arriva alla fine del mese – Scoprirebbe che la propaganda non paga le bollette, non riempie il carrello della spesa e non aiuta chi ha fame – si apprende dalla nota stampa. E quando la politica si limita a fare propaganda mentre le famiglie faticano a vivere, significa semplicemente che ha smarrito il senso della realtà”. (com/red)

