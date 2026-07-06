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Consiglio Regionale, il comunicato. Le leggi per le aree idonee e per le persone affette da dolore pelvico superano l’esame del Consiglio dei Ministri

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 luglio 2026 – 14:16Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventinove leggi regionali tra le quali 3 testi della Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il Governo non ha rilevato vizi di legittimità costituzionale e quindi non saranno impugnati – precisa la nota online. Si tratta delle legge regionali “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica e ulteriori disposizioni”, “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate” e“Nuove disposizioni per l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili”. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha espresso soddisfazione per l’esito dell’esame sottolineando “l’importanza del confronto con il Governo in virtù dei rapporti di leale collaborazione”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

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