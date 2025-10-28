Consiglio Regionale, il comunicato. Le Naiadi, Blasioli: la destra tradisce gli impegni e abbandona l’impianto

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Uno scippo vero e proprio a danno delle Naiadi” con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli commenta l’approvazione, in I Commissione, di un emendamento a firma Fratelli D’Italia “che sottrae 120.000 euro per la costituzione della società “Abruzzo sport e salute” che dovrà gestire il più grande complesso natatorio d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Le risorse verranno utilizzate per una generica “promozione e sostegno a favore di eventi sportivi nazionali e internazionali”. “Abbiamo espresso il nostro convinto voto contrario all’utilizzo dei fondi ricavati dalle Naiadi per eventi non previsti all’interno della struttura – spiega Blasioli – La destra di Marsilio, ancora una volta, non dà seguito agli impegni presi – Servono fondi per adeguare l’impianto natatorio: tutti lo sanno, ma si continua solo a prelevare dagli stanziamenti necessari all’avvio della società, mentre per la ristrutturazione non esiste ancora neanche un progetto – aggiunge testualmente l’articolo online. Blasioli ricorda che “con la legge di stabilità approvata a inizio 2025, il Consiglio regionale ha previsto la costituzione della società pubblica “Abruzzo Sport e Salute”, destinata a gestire l’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. La delibera di indirizzo successiva, approvata a settembre, ha stabilito che la gestione sarebbe partita solo dopo due anni di lavori di riqualificazione – si apprende dalla nota stampa. La legge ha quantificato anche le risorse da reperire: 50.000 euro per il capitale sociale, 10.000 euro per le spese di costituzione e 150.000 euro come fondo di dotazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Finalmente esisteva una norma che autorizzava la Regione ad avviare la società – sottolinea Blasioli – Eppure, nonostante la legge, la Regione non ha mai costituito la società. Solo il 29 luglio, ben otto mesi dopo, sono state rintracciate le risorse previste – si apprende dalla nota stampa. Il 30 settembre, poi, la legge viene modificata: il capitale sociale passa da una previsione di 50.000 euro a una di 170.000 euro, le spese di costituzione restano a 10.000 euro, e compaiono 60.000 euro per consulenze – si apprende dalla nota stampa. Le risorse per questi aumenti, pari a 180.000 euro, provengono dagli introiti di Fira per la gestione dell’impianto”. “In entrambi i casi – specifica il vicepresidente del Consiglio – il Partito Democratico ha votato favorevolmente per garantire l’accesso alle piscine e restituire l’impianto alla comunità. Ricordiamo che oggi la gestione delle Naiadi costa 1.890.000 euro l’anno, ma l’utilizzo è limitato: l’ingresso è consentito solo alle ASD che hanno affittato spazi d’acqua – si legge sul sito web ufficiale. Se la situazione era già critica, con l’emendamento di oggi è diventata drammatica – incalza Blasioli – la destra torna indietro sugli impegni presi e non c’è traccia dell’Accordo di programma che avrebbe dovuto affidare la progettazione della manutenzione degli impianti alla società comunale Pescara Energia – si legge sul sito web ufficiale. Più di una volta abbiamo sostenuto che Pescara Energia non può occuparsi di quella progettazione, e non è un caso che l’Accordo di programma non venga mai partorito – aggiunge testualmente l’articolo online. A fronte di questo caos, chi ne paga le conseguenze sono i cittadini abruzzesi e il mondo del nuoto – aggiunge testualmente l’articolo online. Mentre le Naiadi hanno bisogno di una riqualificazione energetica che riduca i costi da 1 milione a circa 200.000 euro, mancano persino i fondi per affidare la progettazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ inaccettabile che con la destra, alle Naiadi vengono tolte risorse, si attua un balletto di cifre indegno, si accumulano ritardi e la nascita della società sembra un miraggio – Rimangono, poi, molte perplessità sul percorso intrapreso per realizzare i lavori e sul loro finanziamento – recita il testo pubblicato online. E come se tutto questo non bastasse, oggi si aggiunge la beffa delle risorse sottratte per eventi sportivi non meglio precisati”, conclude Blasioli – (com/red)

