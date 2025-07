Consiglio Regionale, il comunicato. Legalità al servizio silenzioso dello Stato: premiati Samuel Massa e Michelangelo Manes

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Due storie diverse, due volti dell’impegno civile, un unico messaggio: la legalità non è un’idea astratta, ma una scelta quotidiana – Venerdì scorso , l’Osservatorio Regionale della Legalità ha consegnato due pergamene di riconoscimento a Samuel Massa e Michelangelo Manes, per il loro contributo autentico e concreto alla comunità. Samuel Massa, giovane cittadino di Fossacesia, è stato insignito dell’attestato per il coraggio dimostrato nel salvare un capriolo ferito finito in mare, un gesto che gli è valso anche il prestigioso titolo di Alfiere della Repubblica, conferito dal Presidente Sergio Mattarella – viene evidenziato sul sito web. Un atto semplice, ma carico di significato: rispetto per la vita, prontezza, altruismo – recita il testo pubblicato online. Alla cerimonia era presente anche il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che ha voluto condividere con orgoglio questo momento, definendo Samuel “un esempio per tutti, giovani e adulti”. Michelangelo Manes, per anni responsabile della Sezione distaccata di Vasto dell’Ufficio delle Dogane, ha ricevuto la pergamena per l’altissimo profilo istituzionale con cui ha servito lo Stato, con rigore, discrezione e spirito di responsabilità. Accanto a lui, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pescara, Dott. Cleto Giansante, che ha voluto personalmente partecipare alla consegna, riconoscendo la dedizione e la competenza del collega – si apprende dal portale web ufficiale. “Con questo gesto – ha dichiarato Francesco Prospero, Presidente dell’Osservatorio – vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la legalità si riconosce nei gesti concreti, nel coraggio dei giovani e nella coerenza di chi serve lo Stato – aggiunge testualmente l’articolo online. Samuel e Michelangelo, in modi diversi, ci ricordano che scegliere la parte giusta è possibile – si apprende dalla nota stampa. E chi lo fa merita gratitudine e rispetto”. L’iniziativa rientra nell’attività istituzionale dell’Osservatorio Regionale della Legalità, che promuove la cultura della legalità attraverso testimonianze positive, educazione civica e azioni di riconoscimento rivolte a cittadini esemplari – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

