Consiglio Regionale, il comunicato. Legalità, Pane e rose a Castel di Sangro

– Domani, venerdì 24 novembre a partire dalle ore 10,30 presso il Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro, è in programma l’ultimo appuntamento per le Giornate della Legalità. L’attuale dramma della violenza sulle donne è il tema che verrà affrontato alla presenza di alcune centinaia di studenti del comprensorio dell’Alto Sangro – recita il testo pubblicato online. Pane e Rose, spettacolo teatrale a cura degli attori professionisti Elena e Guido D’Ascenzo, è l’iniziativa inserita in un calendario più ampio che ha visto proiezioni, incontri, approfondimenti, testimonianze su diverse tematiche legate al complesso mondo della Legalità. Tutti gli appuntamenti, promossi dall’Osservatorio regionale della Legalità presieduto dalla consigliera regionale Antonietta la porta, sono stati indirizzati nel mese di novembre alle Scuole medie superiori di buona parte della provincia dell’Aquila con un coinvolgimento complessivo di quasi ottocento studenti tra Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro – riporta testualmente l’articolo online. Ad impreziosire quest’ultimo appuntamento in calendario, la presenza di figure istituzionali locali e regionali quali l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Castel di Sangro Raffaella Dell’Erede, il Presidente dell’Osservatorio regionale Antonietta La Porta, per il Centro Antiviolenza Donna l’assistente sociale Sara Antonucci e la psicologa Giulia Berardini ed infine il Comandante dei Carabinieri di Castel di Sangro Giuseppe Testa – si apprende dal portale web ufficiale. (com/red)

