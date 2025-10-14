Consiglio Regionale, il comunicato. Legare l’Abruzzo al tema della Legalità rappresenta l’alto valore del Premio Borsellino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:(ACRA) – Pescara, 14 ottobre – Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri ha partecipato questa mattina alla presentazione della XXXIII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso del suo intervento Sospiri ha dichiarato: “Sembra facile tenere in piedi una manifestazione del genere per 33 anni consecutivi ma non è così e, del resto, ci sono stati anche momenti complicati – precisa il comunicato. Per me, un Premio intitolato alla memoria di Paolo Borsellino è già di per sé il più importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sua rilevanza è confermata dal ricco programma di eventi e dalle personalità che vengono a donare il loro messaggio e allo stesso tempo ricevere il riconoscimento: è possibile trovare i massimi vertici dello Stato, grandi volti della comunicazione, magistrati tra i più impegnati alla lotta contro la criminalità. E’ bene sottolineare che si tratta di una serie di appuntamenti che si svolgono in Abruzzo, coinvolgendo tutte le province, e legare la nostra regione a questi rilevanti temi rappresenta senza dubbio il valore assoluto del Premio – Per questo voglio ribadire il mio ringraziamento agli organizzatori che affrontano tanta fatica per l’ottima riuscita e che, comprensibilmente, si aspettano anche un sostegno da parte delle Istituzioni – Sostegno che non è mai mancato ed è molto importante farlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Infatti, la Regione Abruzzo ha approvato una legge regionale specifica per dare un contributo alla manifestazione – Io non volevo mancare a questa presentazione per sottolineare il mio legame al Premio Borsellino, al quale tengo moltissimo, e per confermare l’impegno anche per il futuro”.

