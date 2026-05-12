Consiglio Regionale, il comunicato. Legge dolore pelvico cronico, Mannetti-D’Incecco: dall’Abruzzo una risposta concreta

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 maggio 2026 – 08:47– “Attraverso questa legge abbiamo voluto dare una risposta alle tantissime persone che soffrono di queste patologie – si apprende dalla nota stampa. Ma non ci fermiamo qui – Continueremo a lavorare affinché venga applicata – viene evidenziato sul sito web. Da subito chiederemo un incontro all’Agenzia sanitaria regionale per accelerare sui tempi sia per l’istituzione del Registro regionale del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, che dell’Osservatorio regionale per il monitoraggio, sia per le iniziative di sensibilizzazione”. Così i consiglieri regionali della Lega Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, promotori del progetto di legge “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate”, approvato dal Consiglio nella seduta del 21 aprile e presentato oggi (ieri ndr), a Pescara, nel corso di una conferenza stampa – viene evidenziato sul sito web. All’incontro hanno preso parte Claudio Rossi – si legge nella nota – presidente dell’Associazione Italiana Neuropatia del Pudendo (Ainpu Onlus); Carla Bucciarelli, rappresentante per l’Abruzzo del Comitato per la Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo; Ali Younes, dirigente medico di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore della Asl di Pescara e Responsabile provinciale del Dipartimento Sanità della Lega Pescara – si legge sul sito web ufficiale. “Obiettivo della legge è costruire un sistema regionale integrato di prevenzione, diagnosi e cura del dolore pelvico cronico e delle patologie correlate, promuovendo il riconoscimento di queste condizioni come invalidanti, incentivando la diagnosi precoce, la ricerca scientifica e valorizzando il ruolo delle associazioni e del volontariato impegnati nel sostegno ai pazienti – precisa la nota online. Tra i punti principali del provvedimento: l’istituzione di un Osservatorio regionale, chiamato a monitorare le patologie correlate e a definire un Piano e una Rete regionale per la prevenzione e la cura e la creazione di un Registro regionale presso l’Agenzia sanitaria regionale per la raccolta e l’analisi dei dati clinici, statistici e sociali – precisa il comunicato. Previsto inoltre, nel 2026, un finanziamento regionale di 20mila euro destinato a campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria” spiegano i consiglieri – precisa la nota online. “È un risultato molto importante, frutto di un grande lavoro di ascolto e collaborazione istituzionale – ha sottolineato Mannetti –. Questa legge rappresenta un passo avanti per una sanità più vicina ai bisogni reali dei cittadini, in particolare delle donne, che sono colpite in misura maggiore da queste patologie, pur interessando anche gli uomini – precisa il comunicato. Siamo tra le prime regioni d’Italia, la seconda dopo la Lombardia, a cercare di dare una risposta concreta a chi troppo spesso si è sentito dire che il dolore è normale e si sopporta – viene evidenziato sul sito web. Invece va ascoltato, riconosciuto, diagnosticato e curato – Con questa legge si introduce un approccio multidisciplinare e integrato a 360 gradi – precisa la nota online. Un ringraziamento va ai responsabili delle associazioni che hanno stimolato il progetto di legge”. Mannetti ha inoltre evidenziato “la presenza di una clausola di monitoraggio di cui si occuperà il Comitato per la legislazione, che presiede – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non ci fermeremo, quindi, all’approvazione della norma, ma vigileremo affinché venga attuata pienamente”. Per D’Incecco “la legge affronta una problematica complessa che aveva bisogno di essere inserita in un quadro normativo chiaro – riporta testualmente l’articolo online. L’assenza di una norma e di una formazione specifica – ha spiegato – ha lasciato finora tutto alla sensibilità dei singoli professionisti – precisa il comunicato. Questa legge vuole, invece, costruire un percorso uniforme su tutto il territorio regionale”. D’Incecco ha ribadito “l’importanza dell’Osservatorio e del Registro regionale – si apprende dalla nota stampa. Oggi mancano dati certi e uniformità nei trattamenti – aggiunge la nota pubblicata. Attraverso il monitoraggio, il coinvolgimento delle professionalità medico-sanitarie e delle associazioni, e grazie alla raccolta dei dati, potremo arrivare a percorsi di cura condivisi e omogenei in tutte le Asl abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. È una legge approvata quasi all’unanimità, con un solo voto di astensione, segno di un lavoro serio e condiviso con l’opposizione”. Tra i temi centrali emersi, quello della formazione del personale sanitario – recita il testo pubblicato online. “Una legge senza formazione rischia di non essere sufficiente – ha evidenziato D’Incecco –. Per questo è previsto un ruolo importante per la formazione e l’aggiornamento professionale del personale medico e sanitario delle Asl, da attuarsi nell’ambito dei piani di formazione del sistema sanitario regionale”. Bucciarelli ha posto l’accento sull’invisibilità del dolore cronico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Vivere con un dolore cronico – ha sottolineato – è estenuante – recita la nota online sul portale web ufficiale. È un qualcosa che nessuno può immaginare – Il problema principale è che questo dolore non si vede e, quindi, spesso non viene compreso – Molte persone sono costrette a curarsi fuori regione perché manca formazione adeguata – viene evidenziato sul sito web. Sono molto felice del lavoro portato avanti dai consiglieri D’Incecco e Mannetti – precisa il comunicato. Ora spero si vada avanti perché ci sono tantissime donne che soffrono e non vogliono essere più invisibili agli occhi degli altri”. “Sognavamo questa legge da tempo – E’ un piccolo, ma grande passo che restituisce dignità a una malattia, di cui soffrono tante donne, ma anche gli uomini”, ha evidenziato Rossi – precisa la nota online. “Avere un Registro significa finalmente esistere anche nei numeri – aggiunge la nota pubblicata. Finora i dati sono stati raccolti solo dalle associazioni – Il nostro desiderio è arrivare un giorno ad avere in Abruzzo una vera Pelvic Unit pubblica dedicata alla cura del dolore pelvico cronico”. Ad occuparsi di questa patologia e del dolore cronico, Ali Younes, il quale ha ribadito la necessità di percorsi multidisciplinari rapidi e di alta specializzazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il fattore tempo – ha spiegato – è decisivo: più si ritarda la diagnosi, più la patologia si cronicizza – La formazione deve essere seria e certificata – La cosa più importante è credere al dolore delle persone e costruire una rete competente capace di dare risposte concrete ai pazienti – aggiunge la nota pubblicata. Oggi con questa legge compiamo un primo importante passo”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it