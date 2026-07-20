Consiglio Regionale, il comunicato. Legge edicole Abruzzo: Mannetti incontra vertici Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 luglio 2026 – 13:19- “Il 16 luglio è entrata in vigore la legge Legge regionale 7 luglio 2026, n. 14 ‘Disposizioni per la valorizzazione e la modernizzazione delle edicole’ che stabilisce sia forme contributive, che promozione di attività innovative per questi presidi d’informazione, e oggi ho incontrato i vertici nazionali del Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai, (SNAG), della Confcommercio, per fare il punto della situazione”, così la consigliera regionale, Carla Mannetti (Lega), tra i primi promotori e firmatari della proposta normativa che, ha annunciato, “nei prossimi giorni avremo un incontro con i colleghi che hanno sottoscritto la legge, insieme a me, con l’assessore regionale alle attività produttive, Tiziana Magnacca, e con i rappresentanti del sindacato, per stabilire un cronoprogramma che porterà all’attuazione definitiva della legge”. “Siamo qui per testimoniare l’apprezzamento per la norma emanata dalla Regione Abruzzo”, ha dichiarato il presidente nazionale SNAG Confcommercio, Renato Russo – “Qualche giorno fa abbiamo avuto un incontro con la Conferenza unificata delle Regioni – ha detto – ed abbiamo rappresentato l’Abruzzo come modello, affinché tutte le Regioni possano replicare questo esempio virtuoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Abbiamo la necessità di creare una sinergia di interventi tra tutte le componenti delle amministrazioni pubbliche, del Governo, delle Regioni e dei Comuni così riusciremo a contribuire al sostegno della rete di vendita”. Secondo la vice presidente SNAG, Marinella Portolani “la formazione dei ragazzi alla lettura è fondamentale, da sempre siamo orientati a creare sinergie con gli enti territoriali per consentire ai ragazzi di sviluppare una coscienza civica e ciò si può ottenere solo con un’informazione certificata e attraverso i quotidiani e i periodici d’informazione”. “Un altro progetto a cui teniamo molto”, ha aggiunto Portolani “è quello di introdurre nelle edicole degli infopoint cosicché le pubbliche amministrazioni possano informare i cittadini – precisa il comunicato. L’edicola – ha sottolineato – deve rimanere una luce d’informazione e per la democrazia sulla città”. Pierluigi Ruzzo, presidente SNAG della provincia di Pescara, ha infine ricordato qualche dato, sulla presenza delle edicole nel territorio abruzzese: “fino a qualche tempo fa erano oltre mille ora siamo rimasti in circa 380 edicolanti – aggiunge la nota pubblicata. Attraverso convenzioni da stringere con la Regione e con i Comuni, speriamo di riuscire a bloccare questa emorragia perché questi presidi possano tornare ad essere punti di riferimento naturale nei borghi e nei quartieri delle città più grandi – precisa la nota online. E’ fondamentale sostenere il ruolo delle edicole garantendo i cittadini nel diritto all’informazione e allo scambio culturale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it