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Politica

Consiglio Regionale, il comunicato. Legge elettorale, concluse le audizioni della Commissione Statuto

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Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:09 luglio 2026 – 13:39La Commissione per l’attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio differenziato, presieduta da Daniele D’Amario, ha concluso oggi le audizioni sulla proposta di legge, che modifica la norma sull’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta di iniziativa del presidente Marco Marsilio – Sul testo è intervenuto Antonello Canzano Giansante, docente di Sociologia dei Fenomeni Politici presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara – “Le principali novità riguardano l’introduzione di un collegio unico regionale, una tripla preferenza di genere; l’assegnazione dei seggi con criterio proporzionale e un ampliamento del numero dei candidati di lista” si legge nella relazione illustrativa – viene evidenziato sul sito web. Il confronto resta vivo, sulla richiesta di prevedere meccanismi che permettano l’equa rappresentanza dei territori, specie delle aree interne e più svantaggiate – si apprende dalla nota stampa. La durata della Commissione speciale è stata recentemente prorogata fino al termine della legislatura, così come richiesto dal presidente D’Amario – riporta testualmente l’articolo online. Fissato al 28 luglio il termine per depositare gli emendamenti mentre giovedì 30 luglio sarà di nuovo convocata la Commissione, nel corso della quale saranno fissati i termini per i sub emendamenti – precisa il comunicato.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

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