Consiglio Regionale, il comunicato. Legge elettorale, Patto per l’Abruzzo: non rappresenta una priorità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:17 febbraio 2026 – 19:24- Si è svolta questa mattina, nella sala Corradino D’Ascanio del Palazzo del Consiglio regionale in Piazza Unione, la riunione tra le forze di maggioranza e opposizione sulla riforma della legge elettorale proposta dal Presidente Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Patto per l’Abruzzo ha portato al tavolo la posizione di netta contrarietà emersa nel confronto svoltosi ieri a Teramo – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo esposto tutte le perplessità che riguardano sia il metodo sia il merito della proposta – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo chiesto di correggere le criticità riscontrate riaprendo i lavori di scrittura della norma per dotare l’Abruzzo di una legge realmente condivisa, che tenga conto della rappresentatività dei territori, della rappresentanza di genere e, soprattutto, della necessità di riattivare la partecipazione delle comunità alla vita democratica della nostra regione – Dalla maggioranza – proseguono – abbiamo registrato alcuni spiragli di apertura su questo punto – recita il testo pubblicato online. Una cosa è certa: per il Patto per l’Abruzzo la riforma della legge elettorale non rappresenta una priorità per una regione ancora attanagliata dalla crisi del sistema sanitario, dai tagli ai servizi resisi necessari a coprire i disavanzi delle Asl e dall’aumento delle tasse imposto dalla destra”, concludono – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it