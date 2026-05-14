Consiglio Regionale, il comunicato. Legge elettorale, Pietrucci: Daremo battaglia in Commissione e in Aula

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:14 maggio 2026 – 17:05- “La proposta di nuova legge elettorale compreso l’ultima modifica (che aggrava ancora di più la riforma), definita a Collegio Unico, partorita dalla maggioranza di destra centro che governa la Regione, è senza mezzi termini la dichiarazione di morte delle aree interne e montane e il declassamento a controfigure della rappresentanza femminile in Consiglio regionale – Per il cittadino comune, la legge elettorale è solo uno strumento di voto e di assegnazione delle preferenze ai partiti, alle coalizioni, agli schieramenti – No – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è solo questo – recita il testo pubblicato online. E’ molto di più. Si tratta per ogni territorio di avere garanzia di rappresentanza, con particolare riguardo alle zone interne e montane, tanto decantate dalla maggioranza Marsilio, ma nella realtà umiliate e non prese in considerazione – Vado nel merito – Assegnare gli scranni di rappresentanza territoriale con il sistema del Collegio Unico, garantirebbe solo le realtà più popolose e urbanizzate, lasciando a piedi le aree meno fortunate (le zone montane e interne) favorendo lo spopolamento, quindi la morte di quel meraviglioso patrimonio che va valorizzato – aggiunge testualmente l’articolo online. Non avere rappresentanza politica per queste ultime realtà significherebbe meno possibilità di investimenti, di riscatto, di rinascita, di opportunità di lavoro per i giovani, di inversione di una tendenza negativa che dura da troppo tempo – riporta testualmente l’articolo online. Nella proposta di legge regionale cavalcata dalla destra centro, si annida un altro boccone avvelenato: le tre preferenze – si apprende dalla nota stampa. Vale a dire, senza ipocrisia, annullare o ridurre al lumicino la rappresentanza femminile in Consiglio regionale – Alla faccia delle Pari Opportunità, pure queste sbandierate dalla destra centro, ma non calate nella realtà civile e politica – All’interno del mio partito e con i colleghi della coalizione di centro sinistra, di queste tematiche fondamentali per il futuro dell’Abruzzo e delle e degli abruzzesi, ne discutiamo quotidianamente – si apprende dalla nota stampa. La nuova legge elettorale, secondo noi, dovrebbe essere improntata alla solidarietà tra i territori, con forti contrappesi in favore delle aree più svantaggiate e garantendo la debita e paritaria rappresentanza di genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il terzo aspetto della questione è di natura economica e riguarda i costi delle campagne elettorali – precisa la nota online. Con la legge proposta dalla giunta di destra centro sarebbero favoriti i candidati ricchi – precisa la nota online. Adesso costi e gestione delle elezioni pesano quasi esclusivamente sui singoli candidati – precisa la nota online. In un collegio regionale chi potrà permettersi di coprire con eventi, spot, manifesti, banner sulle testate giornalistiche, volantini l’intero territorio abruzzese? Solo chi avrà una barca di soldi, magari sostenuto da qualche potentato e lobby economica a cui poi restituire il favore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Rifiutiamo categoricamente l’idea della partecipazione politica nelle mani esclusive dei ricchi – Altra discriminazione intollerabile, questa, per le aree montane e interne e le popolazioni che resistono, nonostante le politiche discriminatorie della giunta Marsilio – recita il testo pubblicato online. Darò e daremo, quindi, battaglia nelle commissioni, in Consiglio regionale, con i sindaci, tra la gente che vive nelle terre alte, per disinnescare la trappola caricata dalla destra contro aree interne e montane e rappresentanza femminile nella massima Istituzione regionale”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci – (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it