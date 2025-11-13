Consiglio Regionale, il comunicato. Legge sull’Appennino abruzzese, Mannetti: visione strutturata e di lungo periodo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:13 novembre 2025 – 19:01- Nel corso della seduta odierna del Comitato per la Legislazione, il presidente Carla Mannetti ha presentato le linee guida della nuova normativa in fase di predisposizione, denominata “Legge quadro sull’Appennino abruzzese”. Il provvedimento, concepito come strumento organico e innovativo, punta a riconoscere l’Appennino abruzzese come area strategica per l’equilibrio territoriale, sociale, ambientale ed economico della Regione Abruzzo . “Il testo, che parte dalla normativa della legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2021 “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna — come illustrato dal presidente Mannetti—sarà orientato a potenziare i servizi essenziali, contrastare lo spopolamento, favorire la residenzialità stabile, sostenere famiglie e natalità, incentivare nuove attività economiche e valorizzare le eccellenze agricole, artigianali, culturali e paesaggistiche dei territori montani – aggiunge la nota pubblicata. Tra i temi centrali figurano inoltre: il riuso del patrimonio edilizio pubblico e privato, il miglioramento dei collegamenti e delle infrastrutture digitali, la riduzione del divario nell’accesso a sanità e istruzione, le misure di fiscalità dedicate e la promozione di politiche per giovani, talenti e rientro nei borghi – Una particolare attenzione sarà riservata anche alla tutela dell’ambiente montano, alla sostenibilità e alle strategie per fronteggiare gli effetti della crisi climatica”. Mannetti ha sottolineato come la futura legge quadro rappresenti “un passo decisivo per dotare la Regione Abruzzo di una visione strutturata e di lungo periodo, capace di restituire centralità alle aree interne dell’Appennino abruzzese e di valorizzarne pienamente il patrimonio umano, culturale e naturale”. Nei prossimi giorni proseguirà il confronto con gli assessori e direttori regionali in vista della definizione del testo definitivo da sottoporre all’esame del Consiglio regionale – (com/red)

