Consiglio Regionale, il comunicato. Legislazione: ok su rendiconti e legge cultura

– L’Aquila, 27 giugno – Nuove conferme sulla buona qualità della legislazione regionale abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Corte Costituzionale, infatti, scioglie le riserve di incostituzionalità sui rendiconti di Regione Abruzzo degli anni 2019 e 2020 approvati dal Consiglio regionale ad agosto 2022. Le leggi erano state impugnate dal Governo nazionale, ma grazie al lavoro correttivo portato avanti dalla “Direzione Affari della Presidenza e Legislativi” del Consiglio regionale e dal “Dipartimento Risorse” della Giunta, si è risolta la materia del contendere, salvaguardando le importanti norme di finanza – si legge sul sito web ufficiale. “Si risolve con questa buona notizia, della quale ero certo, il contenzioso con la Corte – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo è definitivamente libero di decidere del suo futuro finanziario e può dare seguito, senza restrizioni, agli importanti investimenti definiti in Consiglio e resi esecutivi dalla Giunta regionale”. E’ il commento del presidente Lorenzo Sospiri – precisa la nota online. Ulteriore segnale positivo dal Governo arriva dal Consiglio dei Ministri che, nella seduta del 22 giugno scorso, ha validato la legge n. 20/2023 che disciplina il sistema culturale regionale – si apprende dalla nota stampa. Un testo unico, tra i più importanti approvati nell’ultimo anno dall’Assemblea, con il quale si mette ordine e si semplifica un settore chiave per l’Abruzzo – Anche in questo caso è stato fondamentale il dialogo e la collaborazione che gli uffici di Consiglio e Giunta hanno intrattenuto con i ministeri della cultura e delle finanze – Il CdM, infine, valuta positivamente la legge regionale n. 21/2023 con la quale si è abolito per gli studenti abruzzesi l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica per più di cinque giorni – precisa il comunicato.

