Consiglio Regionale, il comunicato. LFoundry Avezzano, Verrecchia: “Massima attenzione su futuro del sito e tutela lavoratori”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:24 giugno 2026 – 14:46- “Oggi sono intervenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, in rappresentanza della Regione Abruzzo, per affrontare la delicata e importante questione che riguarda LFoundry di Avezzano, una realtà produttiva strategica per il territorio marsicano e per l’intero sistema industriale regionale”. Lo rende noto Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia – “Nel corso del mio intervento – riferisce – ho ribadito con forza l’importanza di preservare e rafforzare questo importante presidio produttivo, ponendo particolare attenzione alla tutela dei 94 lavoratori somministrati che, dopo oltre dieci anni di attività svolta all’interno dello stabilimento, hanno visto dal 1° febbraio 2026 il congelamento dei propri contratti – Una situazione che sta generando forte preoccupazione e incertezza per decine di famiglie e che merita risposte concrete e tempestive”. “Durante l’incontro – prosegue Verrecchia – abbiamo ascoltato l’amministratore delegato, Gianluca Testa, alla presenza anche del sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto – che ringrazio per la costante disponibilità e per l’attenzione dimostrata verso questa vertenza – e delle organizzazioni sindacali, che hanno rappresentato con spirito costruttivo l’attuale situazione aziendale e le preoccupazioni dei lavoratori – precisa la nota online. Particolare focus è stato, inoltre, dedicato alla nuova fase che si apre con la recente nomina del nuovo CEO, chiamato a guidare un sito produttivo di fondamentale importanza per l’economia e l’occupazione del territorio”. “Auspichiamo – dichiara l’esponente FdI – che questo passaggio possa contribuire a rafforzare le prospettive industriali dell’azienda e a garantire stabilità occupazionale – Da parte del Governo e della Regione Abruzzo, grazie anche al lavoro dell’assessore Tiziana Magnacca, c’è la massima attenzione sulle evoluzioni della vicenda – LFoundry rappresenta una realtà strategica per Avezzano e per l’intera regione e continueremo a seguire con costanza ogni sviluppo, affinché siano tutelati il futuro dell’azienda, i livelli occupazionali e le prospettive di crescita del sito produttivo”. “Il nostro impegno è chiaro: difendere il lavoro, valorizzare le competenze maturate in anni di esperienza e garantire un futuro industriale solido a un presidio produttivo fondamentale per la Marsica e per l’Abruzzo”, conclude il capogruppo – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it