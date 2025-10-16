Consiglio Regionale, il comunicato. Liceo Marconi, De Febis: Accanto alla sicurezza fisica, è importante garantire anche quella emotiva

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Su quanto accaduto questa mattina al Liceo Marconi di Pescara, è intervenuta la garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis con la seguente nota: “Desidero esprimere la mia vicinanza ai ragazzi che questa mattina hanno vissuto momenti di paura e disagio, ad alcuni dei quali è stato necessario prestare cure ospedaliere – Il mio pensiero va in modo particolare a loro, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico che, con lucidità e senso di responsabilità, ha gestito una situazione improvvisa e complessa – si legge sul sito web ufficiale. Ogni volta che un episodio di questo tipo coinvolge minori e studenti, è fondamentale che la rete istituzionale, sanitaria e scolastica si attivi con tempestività e coordinamento — come avvenuto oggi — per garantire sicurezza, assistenza e supporto – riporta testualmente l’articolo online. La scuola deve restare un luogo di serenità, di apprendimento e di crescita, mai di paura – si apprende dal portale web ufficiale. Sarà importante, ora, fare piena chiarezza su quanto accaduto e mettere in campo tutte le azioni necessarie per evitare che simili episodi possano ripetersi – precisa la nota online. Ora non dobbiamo sottovalutare l’impatto psicologico che eventi come questo possono avere sui più giovani – aggiunge la nota pubblicata. Accanto alla sicurezza fisica, è importante garantire anche quella emotiva, accompagnando i ragazzi nel ritrovare serenità e fiducia – Rivolgo un sentito ringraziamento a medici, operatori sanitari, soccorritori, insegnanti e dirigenti scolastici per la professionalità e la prontezza con cui hanno tutelato l’incolumità degli studenti – aggiunge la nota pubblicata. La cura e la protezione dei bambini e degli adolescenti restano una responsabilità condivisa da tutte le istituzioni”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it