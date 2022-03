Consiglio Regionale, il comunicato. Liceo scientifico di Penne in visita all’Emiciclo

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Gli alunni delle classi IV e V del Liceo scientifico “Luca da Penne – Mario dei Fiori” di Penne hanno fatto visita a L’Aquila al Consiglio regionale dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. A portare i saluti è stato il Vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo: “La presenza dei ragazzi è molto gradita e ho colto l’occasione per ricordagli che oggi sono stati ospiti a casa loro, nella sede dell’Emiciclo, che è luogo aperto a tutti e tutte le idee e suggerimenti per una vita politica all’insegna dell’inclusione e della condivisione – Li ho invitati a non essere passivi ma a partecipi della vita politica del territorio per essere costruttivi, propositivi e protagonisti del proprio futuro – riporta testualmente l’articolo online. (Red)

