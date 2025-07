Consiglio Regionale, il comunicato. Liste d’attesa, Cavallari: mentre il Ministro annuncia controlli, la Regione resta immobile

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Mentre il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, continua a sollecitare e incalzare le Regioni e le ASL italiane ad abbattere le liste d’attesa, in Abruzzo la situazione resta critica – viene evidenziato sul sito web. Le recenti norme nazionali – come il Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito nella Legge 29 luglio 2024, n. 107 – impongono alle Regioni obblighi precisi sulla gestione e trasparenza delle liste, ma nella nostra Regione i segnali concreti sono ancora assenti – precisa il comunicato. Numeri che parlano da soli – aggiunge la nota pubblicata. Nelle ASL abruzzesi si registrano attese fino a 642 giorni per una colonscopia, 638 per una rettosigmoidoscopia, 438 per un’elettromiografia, 375 per una mammografia bilaterale, 346 per un’ecografia mammaria e 331 giorni per una prima visita endocrinologica – viene evidenziato sul sito web. Anche le prestazioni classificate come “brevi” (classe B) vengono erogate oltre i 10 giorni previsti per legge, violando i limiti fissati dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGLA 2019-2021), che rimane tuttora valido – recita il testo pubblicato online. Il Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 – convertito nella Legge 29 luglio 2024, n. 107 – ha introdotto la Piattaforma nazionale delle liste d’attesa e reso obbligatoria l’interoperabilità tra CUP regionali e privati accreditati – precisa il comunicato. La legge impone l’erogazione delle prestazioni sanitarie entro i limiti stabiliti dal PNGLA: U (Urgente): entro 72 ore, B (Breve): entro 10 giorni, D (Differita): entro 30 giorni per visite, 60 per esami, P (Programmata): entro 120 giorni – aggiunge la nota pubblicata. In caso di mancato rispetto, le ASL sono tenute a garantire la prestazione in regime intramoenia o presso strutture private convenzionate, con solo il ticket a carico del cittadino – Tuttavia, al 29 gennaio 2025, è stato emanato solo 1 dei 6 decreti attuativi previsti dalla legge, rallentando l’effettiva applicazione delle misure in tutto il Paese – Abruzzo compreso – Mentre il Ministro, consapevole del problema, si adopera tentando di rianimare un malato inguaribile, la nostra Regione racconta un’altra storia, tanto che l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, e il presidente Marco Marsilio continuano a dipingere la sanità abruzzese come un modello da esportare – La realtà, però, è ben diversa: debito sanitario ormai strutturale, carenza cronica di personale, migliaia di prestazioni inevase e un ricorso crescente al privato – recita il testo pubblicato online. Per questo motivo, come Lista Civica Abruzzo Insieme chiediamo: Controlli urgenti del Ministero della Salute sull’effettiva applicazione della Legge 107/2024 in Abruzzo; attivazione immediata e trasparente del CUP unico regionale, già deliberato a giugno 2025 ma ancora non operativo; un piano straordinario di recupero delle prestazioni arretrate, con fondi dedicati e personale aggiuntivo; piena attuazione del diritto alla prestazione nei tempi di legge, con pubblicazione settimanale dei dati per ASL e per singola prestazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I cittadini abruzzesi non possono più attendere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Hanno diritto a una sanità pubblica efficiente, trasparente e rispettosa della legge”. Così in una nota il consigliere regionale Giovanni Cavallari (capogruppo di Abruzzo Insieme). (com/red)

